Комедия «Где лифт?» с Анной Уколовой получила трейлер и дату премьеры

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Start поделились трейлером сериала "Где лифт?" - комедийного мокьюментари-детектива о расследовании абсурдного преступления с Анной Уколовой ("Волшебный участок", "Ивановы-Ивановы") в главной роли.

© Российская Газета

Однажды утром жители девятиэтажки обнаруживают, что у них в доме пропал лифт. Разобраться в странности берется домохозяйка Надежда (Уколова), старшая по подъезду. Углубляясь в детали дела, она вскрывает многочисленные соседские тайны и интриги, однако загадки продолжают плодиться. В какой-то момент главным подозреваемым в краже становится старший сын героини.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/6bc43a6e42ce27a1d185c7c07ec76faa"/>

Роли в сериале исполнили Максим Тимонин, Леонид Антипов, Геннадий Смирнов, Никита Плащевский, Екатерина Лоскутова, Анастасия Шутова, и другие.

Режиссер - Сергей Малюгов ("Два холма").

"В одном я точно уверена: наш лифт не застрянет, его не украдут, как в сериале, наоборот, он будет ехать только вверх", - говорит исполнительница главной роли.

Премьера 16-серийной комедии состоится 27 апреля.