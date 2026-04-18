Сборы фильма «Вот это драма!» с Паттинсоном и Зендеей взяли новую планку

18 апреля сборы фильма «Вот это драма!» в России достигли более 300 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата лента добилась на 10-й день после релиза — премьера драмы состоялась 9 апреля. Картину официально демонстрируют в России в двух форматах: в дубляже и в оригинале с русскими субтитрами.

По всему миру сборы фильма превысили $ 57 млн. Картина продолжает собирать кассу по всему миру и получает высокие отзывы от пользователей и критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг ленты составил 77% свежести от обозревателей и 78% — от зрителей.

«Вот это драма!» повествует о влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, теперь их отношения находятся под угрозой. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Зендея («Эйфория»).