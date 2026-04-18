Режиссер Дэвид Литч высказался о фильме по Gears of War

Издание Collider взяло интервью у режиссёра Дэвида Литча («Быстрее пули»). Он рассказал о производстве фильма по знаменитой видеоигровой серии Gears of War.

© Чемпионат.com

По словам постановщика, у авторов уже получился отличный черновик сценария. Он уверен, что картину обязательно выпустят. Литч также отметил, что разработчики игры из студии The Coalition и стриминговый сервис Netflix поддерживают создателей экранизации.

Я думаю, что фильм по Gears of War обязательно выйдет. У нас есть отличный черновик сценария, который находится в процессе разработки. Студия как никогда полна решимости снять фильм. Netflix на 100% поддерживает проект. Разработчики из The Coalition тоже в восторге. У них тоже выходит игра в этом году, так что всё складывается так, что фильм мы тоже выпустим.

Gears of War — научно-фантастическая серия шутеров, первая часть которой вышла в 2006 году. За это время по знаменитой франшизе вышло семь видеоигр. Компания Netflix приобрела права на киноадаптацию серии в 2022 году. Дата выхода картины пока неизвестна. За сюжет предстоящей экранизации отвечают сценаристы боевика «Быстрее пули» Келли МакКормик и двух частей «Дюны» Джон Спэйтс.