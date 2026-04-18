«Максимально мерзкая сцена»: режиссёр «Восстания зловещих мертвецов» снял новую «Мумию»

Режиссёр Ли Кронин представил новую версию хоррора «Мумия», в которой неожиданно появится актриса Лили Салливан — звезда его предыдущей картины «Восстание зловещих мертвецов». Фильм выходит в мировой прокат 17 апреля 2026 года и уже назван критиками самым жутким и омерзительным проектом года.

Ли Кронин известен благодаря успеху фильма «Восстание зловещих мертвецов», который принёс ему признание в жанре хоррора. Теперь режиссёр представляет полностью новое переосмысление классической истории о Мумии — это не продолжение приключенческой франшизы с Бренданом Фрейзером и не связанный с ней проект.

По сюжету новой «Мумии» в центре событий оказывается семья, в которую возвращается девочка, пропавшая восемь лет назад. История начинается с чистого листа и представляет собой оригинальный хоррор-сюжет. Кронин пригласил в проект Лили Салливан, сыгравшую главную роль в его предыдущем фильме. Режиссёр назвал это неожиданным «приветом» фанатам «Восстания зловещих мертвецов».

В интервью Кронин отметил, что сцена с участием Салливан будет «максимально мерзкой». Режиссёр не раскрыл подробностей роли актрисы, сохраняя интригу перед премьерой.

После закрытых предварительных показов в интернете появились первые реакции зрителей и критиков. Картину уже называют самым пугающим и омерзительным фильмом 2026 года. Крайне жёсткое содержание вызвало сильный резонанс среди тех, кто успел посмотреть ленту до официального релиза.

Напомним, новая «Мумия» — это отдельный проект, никак не связанный с приключенческой франшизой, в которой снимался Брендан Фрейзер. Также она не имеет отношения к неудачной попытке перезапуска с Томом Крузом. Фильм производит студия Warner Bros. Pictures.