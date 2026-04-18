Сборы фильма «Горничная» с Сидни Суини продолжают удивлять

Сборы фильма «Горничная» достигли $ 401 млн по всему миру. Такого результата эротический триллер добился за четыре месяца с момента выхода — премьера состоялась 19 декабря 2025 года.

Бюджет картины составил скромные $ 35 млн. Таким образом, лента оказалась для студии Lionsgate крайне успешной. После внушительных сборов авторы запустили создание продолжения, производство которого стартует до конца 2026 года, а к главной роли вернётся Сидни Суини.

«Горничная» представляет собой экранизацию бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.