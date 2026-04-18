Как реквизиторы создают магию из подручных материалов

Москвич Николай Приходько работает реквизитором. Он рассказал «Вечерней Москве» секреты кинопроизводства.

Мы встретились в небольшой реквизиторской комнате. Сейчас группа снимает комедию. Действие происходит на даче, где много предметов настоящего времени, а также советского быта. И потому наличие в реквизите старого отрывного календаря не удивляет.

Наша профессия интересна тем, что на разных проектах приходится сталкиваться с различными задачами: постоянно изучать и узнавать что-то новое. По сути, мы должны быть экспертами в медицине, в истории и в бытовых вопросах, — отметил Приходько.

Реквизитор напомнил одну простую истину: то, что происходит на площадке, отличается от того, что зритель видит на экране. Например, в некоторых сценах можно увидеть заплесневелый хлеб, а на самом деле это краситель, смешанный с сахарной пудрой.

У нас есть еще «сырой фарш». Для того чтобы его приготовить, мы берем белый хлеб, смешиваем его с вареньем и пропускаем через мясорубку, — дополнил Приходько.

Николай рассказал, что весь игровой реквизит должен соответствовать характеру персонажа и духу времени.

На самом деле у нас много того, что зритель просто не заметит. К примеру, вместо коньяка завариваем чай, а если летом должен быть фургон с мороженым, то нам достаточно взять монтажную пену и налить ее в вафельные стаканчики, — дополнил Николай.

Актеры не могут забирать реквизит со съемки, но реквизиторы иногда дарят его на память.

Я люблю заниматься фотографией, поэтому часто актерам делаю красивые снимки и дарю их на память о проекте. Но и обязанностей у нас немало. Прежде чем приступить к работе, мы должны знать сценарий, понимать съемочные процессы. А еще надо быть смекалистыми и уметь работать руками, ведь никогда не знаешь, что может потребоваться режиссеру, — объяснил Николай Приходько. — Как-то раз я даже просил пчеловода из Подмосковья доставить нам на площадку трех мертвых пчел.

История

Профессия зародилась в театральной среде. В обязанности специалиста входили поиск, подбор, хранение и подготовка различных предметов интерьера, мебели для спектаклей. Со временем задачи расширились. Сейчас реквизитор должен уметь восстанавливать поврежденные вещи, вести учет и создавать что-то новое.

