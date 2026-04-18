В апреле во всем мире отметили День мультфильмов. «Вечерняя Москва» вспоминает, как появилась анимация, кто был «первопроходцем» этого жанра, а также рассказывает, какие мультфильмы выходят на экраны в этом году.

Первым мультфильмом, по мнению некоторых экспертов, была работа фотографа Эдварда Мейбриджа «Лошадь в движении» 1878 года. Это серия из шести фотокарточек, которые при быстром просмотре создают эффект галопа у лошади. Снят этот «мультфильм» был хитрым способом — на дистанции расставили растяжки, каждую из которых подключили к фотоаппарату. И когда всадник с лошадью наступали на растяжку, фотоаппарат делал кадр.

На самом же деле — это лишь смелый эксперимент фотографа. Полноценным первым мультфильмом все-таки принято считать «Фантасмагорию» 1908 года французского художника и аниматора Эмиля Коля. Он выполнен в стиле рисованной анимации, — рассказывает кинокритик, историк кино и автор тематического курса Филипп Фрихтер.

Золотой век анимации наступил в 1920-е и 1930-е годы. В это время на сцену выходят такие студии, как Walt Disney Productions и Warner Bros., которые создали первые в истории анимации классические персонажи и фильмы.

В 1928 году Уолт Дисней представил миру Микки Мауса в короткометражном фильме «Пароходик Вилли», который стал важной вехой в истории анимации. Он был первым анимационным фильмом, в котором использовался синхронизированный звук. В 1937 году студия Disney выпустила «Белоснежку и семь гномов», первый полнометражный анимационный фильм.

Следующий прорыв в анимации случился в 1990-е, когда студия Pixar выпустила первый компьютерный мультфильм «История игрушек».

Икона анимации

Успех Микки Мауса открыл двери для множества других персонажей, таких как Дональд Дак, Гуфи и Минни Маус, которые стали иконами мировой культуры.

Для семейной аудитории отлично подойдет второе полнометражное приключение Лунтика — «Лунтик. Обратная сторона Луны». Производством займется студия «Мельница» и режиссер Дарина Шмидт. Первая часть истории, в которой Лунтик обретает мать, была очень тепло принята зрителями. Вторая же часть расскажет об их совместных приключениях на Луне.

История об отце

Стоит обратить внимание и на японскую анимацию. 18 июня у нас в кино выпустят новый полнометражный мультфильм Еситоси Синомии «И наступит рассвет». Зрители увидят жизнь парня Кэйтаро, который пытается восстановить старый салют на заброшенной фабрике в память об исчезнувшем отце, попутно рефлексируя на тему семьи и ее потери. Эмоции гарантированы.

Возвращение легенды

17 июня в мировой прокат выйдет уже пятая часть «Истории игрушек». В этот раз игрушки столкнутся с проблемой любви детей к планшетам. И будут бороться за внимание ребенка. Четвертая часть франшизы признана большинством зрителей не только худшей из серии, но и очень плохим мультфильмом в принципе.

Спасаем планету

Прямо сейчас в кино идет новый мультфильм от студии Pixar — «Прыгуны». Это первый за много лет успешный проект знаменитой студии. История о молодой экоактивистке Мейбл, которая с помощью современной технологии переносится в робота-бобра и с его помощью исследует и спасает животный мир.

Пусть мама услышит

Буквально на днях стало известно, что 1 октября в прокат выйдет мультфильм Александра Войтинского «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Это компьютерный полнометражный ремейк советского мультфильма про маленького мамонтенка. Последние подобные ремейки в основном расстраивали зрителя. Возможно, в этот раз нас ждет исключение. Производством занимается студия Тимура Бекмамбетова Bazelevs.

Кирилл Сорокин, историк, кандидат исторических наук, доцент в частном вузе:

Всегда стоит держать в уме, что мультфильмы — это полноценное искусство, а не развлечение для детей. Взять хотя бы знаменитого персонажа из мультиков 1930-х годов Бетти Буп. Она была секс-символом для целого поколения взрослых американцев. Кроме того, порой мультфильмы способны рассуждать на очень серьезные и недетские темы. Например, о смерти, как «Тайна Коко», или о рождении души, как в «Душе».

