Блокбастер про Майкла Джексона скоро выйдет в кино: чего ждать от «Майкла»

На следующей неделе в США (а 28 мая — и в России) выйдет самый ожидаемый фильм весны — и один из самых проблемных кинопроектов последних лет «Майкл» Антуана Фукуа. За лаконичным названием скрывается, конечно, фигура короля поп-музыки Майкла Джексона — честный разговор о котором невозможен без упоминания преследовавших певца на протяжении десятилетий обвинений в растлении малолетних. Фукуа в своем посвященном началу карьеры Джексона фильме такой разговор попробовал завести, но в итоге ему пришлось полностью убрать эту линию и на треть переснять уже готовое кино. Почему из-за этого выход «Майкла» затянулся на год, рассказывает материал «Ленты.ру».

Дата выхода: 28 мая (в мире — 24 апреля)

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2 часа 7 минут

Режиссер: Антуан Фукуа

В ролях: Джаафар Джексон, Колман Доминго, Майлз Теллер, Ниа Лонг, Кендрик Сэмпсон

О чем фильм «Майкл»?

О жизни Майкла Джексона — от колыбели до тура в поддержку сольного альбома Bad. Основной болевой точкой станут отношения певца с отцом, одиозным Джозефом Джексоном, который был менеджером своих многочисленных детей. О дисциплинарных методах Джо (как он сам предпочитал себя называть) ходят легенды: отпрыски обвиняли его в побоях, а врач Майкла Конрад Мюррей несколько лет назад заявил, что Джексон-старший подверг своего самого известного сына химической кастрации ради сохранения высокого голоса. В общем, сценаристу Джону Логану («Последний самурай», «Гладиатор») было из чего конструировать драматургические коллизии. Весь вопрос в том, какие факты он выбрал, но можно предположить, что о химической кастрации кино все-таки умолчит. Такой факт слишком шокирует и отвлечет публику от главного — истории фантастического успеха.

Кто сыграл главные роли?

Создатели картины сразу выступили с заявлением (в равной степени резким и туманным) о том, что «Майкл» не будет ни славословием, ни обвинительной речью. Своей задачей творческий коллектив видит показать сложность натуры Джексона и его влияние на самые разные сферы современной поп-культуры. В этом контексте выбор исполнителя заглавной роли был особенно важен, так что им стал Джаафар Джексон — племянник покойного. Выбор столь парадоксальный, сколь и не предполагающий вопросов: Джаафар очень похож на Майкла внешне и к тому же знал его. Последнее обстоятельство подается как неоспоримое достоинство, хотя совсем необязательно является таковым, если речь идет о художественном фильме, а не реконструкции.

Джозефа Джексона сыграл Колман Доминго — великолепный актер, который по-прежнему удивляет в каждой новой роли. Кэтрин, маму героя, изобразила Ниа Лонг. Роль юриста Джона Бранку, который работал с Майклом до начала нулевых, исполнил Майлз Теллер. В качестве соавтора классических хитов Куинси Джонса выступил Кэндрик Сэмпсон, а певицу Дайану Росс — наставницу юного Майкла — сыграла Кэт Грэм. Одна из самых больших странностей этого фильма заключается в том, что в нем, судя по всему, даже не будет упомянута Джанет Джексон.

Как создавался «Майкл»?

Права на фильм о Джексоне продюсер Грэм Кинг (симптоматично, что среди его главных побед «Богемская рапсодия») зарезервировал еще в 2019-м, повинуясь, по всей видимости, прежде всего интуиции. Перед пандемией упоминать Майкла в позитивном контексте считалось дурным тоном, так что ни о каком байопике и не могло быть и речи. Тем не менее в 2022 году на Бродвее состоялась премьера джукбокс-мюзикла MJ, основанного на песнях и основных вехах биографии Джексона. Успех постановки, которая вскоре отправилась на мировые гастроли, наглядно показал, что публика вполне готова к комплиментарному или, во всяком случае, сочувственному взгляду на Джексона. Для Кинга это был зеленый свет. Сценаристом, как уже было сказано, пригласили Джона Логана, а режиссером — Антуана Фукуа.

В пестрой фильмографии Фукуа до сего момента не было игровых байопиков, но были документальные фильмы про Мухаммеда Али и Шуга Найта — фигур не менее одиозных, чем нынешний герой.

Как уже было сказано выше, первоначальный замысел заключался в том, чтобы создать выразительный и драматичный, но взвешенный портрет поп-короля. В частности, третий акт сценария был посвящен первым обвинениям в насилии над несовершеннолетними, которые были предъявлены Джексону в 1993-м. Известно, что сцена, в которой Майкл смотрится в зеркало и видит, как у него за спиной на улице уже сверкают полицейские мигалки, была отснята — как и прочие эпизоды, связанные со скандалом. Однако уже по окончании съемок от этой части фильма пришлось отказаться из-за сделки, которую еще в 1990-х заключил один из обвинителей Джексона. Согласно ее условиям, его ни в коем случае нельзя было даже упоминать на экране. Какую роль этот человек по имени Джордан Чендлер играл в сценарии, неизвестно, однако сообщается, что создателям «Майкла» пришлось переделать картину почти на треть. Премьера, изначально назначенная на апрель 2025-го, была перенесена. 22 дня заняли пересъемки фильма «Майкл». Его бюджет в 155 миллионов долларов вырос еще на 10-15 миллионов.

Сейчас, по словам инсайдеров, «Майкл» превратился во вполне типичный байопик. В нем много вставных номеров-шоустопперов, а завершается картина в гримерке перед выходом на сцену во время тура в поддержку альбома Bad (1987-1989).

Что о «Майкле» говорят создатели?

По состоянию на данный момент технические сложности, увеличившие стоимость производства, принято публично считать достоинствами. Вполне возможно, что Кинг изначально не планировал ограничиваться одним фильмом, не повторяя ошибки скомканной «Богемской рапсодии». Однако теперь, когда на монтажном столе осталось 30 процентов небракованного материала, говорят уже о трилогии. На один фильм, во всяком случае, точно наберется, но решение о его производстве будет принято лишь по итогам проката. «Майклу» прогнозируют 700 миллионов долларов.

Когда выйдет «Майкл»?

В американский и мировой прокат «Майкл» выйдет 24 апреля, а в России картина выйдет спустя чуть больше месяца — 28 мая.