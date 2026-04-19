Режиссер ответил, благодаря чему может развиваться киноиндустрия в регионах

Киноиндустрия в регионах сможет развиваться при поддержке региональных властей и подготовке собственных кадров. Там, где развивается кино, региональные власти помогают не только деньгами, но и административной, и идейной поддержкой, рассказал в ходе Балтийского культурного форума режиссер, директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев.

«Рынок стремительно меняется, все это на нас влияет, поэтому формула успеха — нетривиальные решения каждый день. И кинематограф в регионе — это всегда сотрудничество с местной исполнительной властью. Такие регионы, как Калининградская, Свердловская области, Пермский край, Якутия, ХМАО, ЯНАО, где власти развивают и понимают, что нужны не только деньги, но и административная и идейная поддержка. Если у вас есть образовательные треки на территории, есть взаимопонимание с властями региона, успех придет», — сказал Григорьев в ходе сессии "Региональные киноиндустрии: формулы успеха".

Он привел в пример фильм "Цинга" режиссера Владимира Головнева. На проект было выделено совсем немного денег, но губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, где проходили съемки, Дмитрий Артюхов поддержал проект прямой региональной субсидией.

«Команда губернатора помогала также администрированием, с логистикой и материальными ресурсами. Проект получился и сейчас собирает много призов. Это хорошая картина, она вышла в прокат и будет работать на Ямал еще много и много лет», — отметил Григорьев.

По его мнению, ситуация с индустрией кино в регионах сейчас лучше, чем была пять лет назад.

«В 10 раз увеличилась поддержка кино, это миллиарды рублей. Еще шесть лет назад такого не было. Вопрос образования — ключевой, дело в скорости производства, в его себестоимости, а понижать себестоимость и ускорять производство могут только высокопрофессиональные люди», — подытожил представитель Свердловской киностудии.

Собственные зрители и кадры

Представитель Фонда поддержки регионального кинопроизводства Дмитрий Якунин сравнил региональный кинематограф с развитием футбола 100 назад, в который тогда играли только аристократы, а затем начали играть все.

Участники сессии сошлись во мнении, что в регионах необходимо развивать среднее профессиональное образование для кино и телепроизводства, чтобы за три-четыре года готовить режиссеров, операторов, монтажеров и звукорежиссеров. Школа кино в Екатеринбурге выпустила за пять лет более 3 тыс. специалистов, из них примерно 30% остались в профессии, сообщил Григорьев.

«Региональная киноиндустрия не может возникнуть без главного — собственного зрителя. Если в регионе есть живая зрительская среда, то все остальное, вся киноэкосистема сложится. В Якутии зрители хотели смотреть кино, и оно стало появляться. Если регион хочет за три-пять лет перейти от случайных съемок к устойчивому кинопроцессу, то нужно перейти к взращиванию собственного зрителя, к подготовке кадров и необходимо создавать площадку кооперации между кинокомпаниями, сферой образования и властью», — считает кинорежиссер, продюсер, директор Арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон" Филипп Абрютин.

Балтийский культурный форум прошел в Калининградской области в восьмой раз с 16 по 18 апреля 2026 года. Это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью представители культурных учреждений и деятели искусств обсуждают самые актуальные вопросы по направлению "Культура". Цель форума — раскрыть перспективу развития сферы культуры региона.

