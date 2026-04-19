Названа дата выхода эпилога сериала «Хроники русской революции»

Эпилог исторического сериала Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" (18+), о появлении которого сообщалось ранее, обрел дату премьеры. Последний, 17 эпизод киноромана выйдет 24 апреля в онлайн-кинотеатре Start, анонсировала сегодня, 17 апреля, его пресс-служба.

Действие эпилога помещено в 1924 год. Финал будет посвящен обострению политической борьбы после смерти Ленина и завершению противоборства жандарма Прохорова с революционером-эстетом Тихомировым.

Напомним, что проект "Хроники русской революции" заслужил в этом году кинопремию "Ника" как "Лучший сериал". Это совместное детище режиссера Андрея Кончаловского (он же соавтор сценария), сценариста Елены Киселевой, продюсеров Антона Златопольского, Эдуарда Илояна, Олеси Гидрат и генерального продюсера Алишера Усманова.