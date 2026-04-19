Названа дата выхода перенесенного сериала от Apple

Издание Variety сообщило о дате выхода перенесённого сериала «Савант». По данным источников СМИ, компания Apple планирует выпустить шоу уже в июле.

Журналисты также взяли интервью у исполнительницы главной роли Джессики Честейн («Интерстеллар»). Она рассказала, что если раньше у неё были сомнения насчёт выпуска сериала, то теперь она уверена — проект точно выйдет.

«Раньше я думала: "Я не знаю, увидим ли мы этот сериал". Теперь могу сказать наверняка: "Мы его увидим"».

«Савант» должен был выйти 26 сентября, но шоу внезапно отложили за три дня до премьеры. После этого в СМИ сообщали, что вероятной причиной переноса стало убийство политика Чарли Кирка в США, произошедшее 10 сентября.

Сюжет сериала вдохновлён реальной историей, описанной в статье «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдёт?», опубликованной в 2019 году. Проект расскажет о женщине, которая внедряется в онлайн-группы хейтеров, чтобы предотвратить масштабные публичные нападения.