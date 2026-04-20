Иранский фильм «Моя маленькая луна» показали на ММКФ

Фильм иранского режиссера Али Атшани "Моя маленькая луна", снятый на основе реальных историй, показали на 48-м ММКФ в рамках внеконкурсной программы "Переходный возраст". Без преувеличения можно сказать, что это одна из самых сильных работ на кинофестивале. До того, как приехать в Москву, совместная ирано-американская лента получила награды на многих мировых кинофестивалях. Студенты Школы критики имени Валентина Курбатова получили необычное задание - написать о фильме в диалоге, а не в споре, поскольку лента понравилась обоим. В разговоре они рассказывают о том, как экран смартфона становится единственным окном в мир, а дружба на расстоянии оказывается прочнее любой географии.

В центре сюжета фильма "Моя маленькая луна" - две подруги, познакомившиеся в Сети. Мона (Эльназ Багери) живет в Иране, Мелисса (Наталия Поло) - в Соединенных Штатах. Расстояние они преодолевают благодаря ежедневным "созвонам": девочки вместе встают и ложатся спать, сверяют жизнь по разнице часовых поясов и всегда находят друг для друга слова поддержки.

София Прищенко: Иранскую картину Али Атшани "Моя маленькая луна" поначалу легко спутать с высказыванием на злобу дня, историей, крепко связанной с очередным витком общественного напряжения. Со временем становится ясно, что режиссера больше интересует внутреннее состояние человека, его попытка удержать связь с миром и с собой. Атшани выстраивает повествование вокруг дружбы, зародившейся и существующей внутри интернет-пространства. Илья Комисаров: Действительно, виртуальное здесь ощутимее и ближе реальной жизни. Отсюда, пусть и не очень репрезентативная, смена режимов съемки: записанное на камеру компьютера видео, селфи, видеопроекция. Невозможность физического присутствия Мона и Мелисса часто компенсируют воображением. В одной из начальных сцен фильма во время общего созвона девочки представляют свою встречу в баре. Они пробираются сквозь туманное пространство кадра, размытые силуэты проясняются, пока наконец окончательно не проступают черты близкого человека, к которому можно прикоснуться и обнять.

София Прищенко: Особенного внимания заслуживает мотив постепенного "врастания" Моны в комнату подруги. Сначала это крохотный экран телефона, затем монитор ноутбука и наконец - проектор. В этом жесте есть точное наблюдение за тем, как близость утратила обязательную зависимость от физического расстояния. И Атшани лишь фиксирует новую норму общения, не подчеркивая ее драматизма. Илья Комисаров: Постепенно приходит понимание, почему эта связь настолько значима для них обеих. Мона потеряла отца, когда ей было восемь лет, а мать - за год до знакомства с Мелиссой, из родных у нее осталась только тетя. Мелиссу отец увез вместе с матерью жить за город, когда той было семь лет. Героини испытывают проблемы с социализацией, и Мелисса, вероятно, переживает их острее. Знакомство дает им надежду, если не сказать - спасение.