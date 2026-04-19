Опубликовано расписание выхода второго сезона сериала «Самый ценный игрок»

Расписание выхода второго сезона сериала «Самый ценный игрок» с Кейт Хадсон
23 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Самый ценный игрок». Шоу рассказывает об Айле Гордон — бывшей тусовщице, которая внезапно начинает руководить баскетбольной командой «Уэйвз». В продолжении ей предстоит встретиться с братом Кэмом — он пытается вернуть клуб себе и завладеть бизнесом семьи. Главную роль исполнила звезда мюзикла «Мелодия их мечты» Кейт Хадсон.
Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу третий сезон, пока неизвестно.
Расписание выхода второго сезона сериала «Самый ценный игрок»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 23 апреля
- 2-я серия 23 апреля
- 3-я серия 23 апреля
- 4-я серия 23 апреля
- 5-я серия 23 апреля
- 6-я серия 23 апреля
- 7-я серия 23 апреля
- 8-я серия 23 апреля
- 9-я серия 23 апреля
- 10-я серия 23 апреля