Финальный эпизод второго сезона «Питт» установил рекорд для сериала

По данным Deadline, финальную серию второго сезона сериала «Питт» посмотрели 9,7 млн зрителей. Это рекордные показатели для сериала. То есть интерес аудитории к окончанию нового сезона был на самом пике.

В США аудитория финала составила примерно 15,4 млн человек — это в полтора раза больше, чем было у первых эпизодов, вышедших в 2025 году.

Проект повествует о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Создателем «Больницы Питт» выступает Р. Скотт Геммилл, один из авторов культового сериала «Скорая помощь».

Третий сезон «Питт» планируют выпустить в начале 2027 года.