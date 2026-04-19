Критики хвалят триллер «Опасные отношения» с Самарой Уивинг

24 апреля состоится мировая премьера фильма «Опасные отношения» — комедийного триллера с Самарой Уивинг в главной роли. Многие критики уже посмотрели картину и высоко оценили её — на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 72% свежести.

Ленту хвалят за большое количество жестоких сцен, которые отлично сочетаются юмором. Отдельно отмечают главных героев, за судьбой которых интересно следить. При этом обозреватели ругают картину за слишком сумбурный сюжет, который не может сконцентрироваться на одной теме.

Что пишут критики про фильм «Опасные отношения»:

В фильме достаточно поводов для смеха. Герояем сопереживаешь, а над их судьбой размышляешь, поскольку на протяжении всей ленты ситуация меняется в зависимости от обстоятельств.

Фильм «Опасные отношения» кажется духовным преемником тех мрачных комедий, которые сейчас выходят не так часто. Как представителю поколения миллениалов мне сложно не посмеяться над ним, хотя я и жалею, что некоторые моменты не были сняты с должным вниманием.

Хотя фильм не идеален в плане исполнения, он остаётся захватывающим и уморительно смешным триллером, полным неожиданных поворотов сюжета и ужасающей жестокости.

В лучшие моменты фильм представляет собой захватывающий комедийный триллер с убедительной жестокостью, но в конечном итоге его портит плоский сценарий.

В конечном итоге фильм «Опасные отношения» получился слишком сумбурным и неуклюжим. Он не может остановиться на какой-либо одной теме.

«Опасные отношения» расскажут о супружеской паре, которая отправляется в отпуск, чтобы наладить свои отношения. Втайне друг от друга они решают убить своего партнёра. Их планы нарушают преступники, неожиданно ворвавшиеся в дом. Лента также официально выйдет в России с 7 мая.