Сборы мелодрамы «Твое сердце будет разбито» превысили 800 млн рублей

19 апреля сборы фильма «Твоё сердце будет разбито» превысили 800 млн рублей. Для достижения такого показателя мелодрама добилась на 25-й день с момента выхода — премьера в российских кинотеатарх состоялась 26 марта. Лента занимает третье место в чартах, уступая фильмам «Вот это драма!» и «Моя собака-Космонавт».

«Твоё сердце будет разбито» рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она – делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.

Главные роли в фильме исполнили Вероника Журавлёва («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Режиссёром выступил Михаил Вайнберг («Жить жизнь»).