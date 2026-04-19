Сборы мелодрамы «Твое сердце будет разбито» превысили 800 млн рублей

Сборы мелодрамы «Твоё сердце будет разбито» превысили 800 млн рублей

19 апреля сборы фильма «Твоё сердце будет разбито» превысили 800 млн рублей. Для достижения такого показателя мелодрама добилась на 25-й день с момента выхода — премьера в российских кинотеатарх состоялась 26 марта. Лента занимает третье место в чартах, уступая фильмам «Вот это драма!» и «Моя собака-Космонавт».

«Твоё сердце будет разбито» рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она – делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.

Главные роли в фильме исполнили Вероника Журавлёва («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Режиссёром выступил Михаил Вайнберг («Жить жизнь»).