В заставках «Симпсонов» исчезают культовые сцены с диваном

На подкасте Four Finger Discount гостем стал шоураннер мультсериала «Симпсоны» Мэтт Зелман. Он рассказал о том, почему культовые сцены с диваном практически исчезли из заставок шоу.

Открывающие сцены примечательным тем, что каждая из них была уникальной — именно в моменте с диваном с главными героями происходило что-то новое. Однако в 37-м сезоне подобные заставки стали появляться значительно реже. Зелман сообщил, что причина такого изменения — экономия бюджета и времени. Он отметил, что не готов жертвовать историей эпизода ради вступительной сцены.

Я бы хотел создавать смешные интро для каждой серии, но я не собираюсь сокращать сюжет ради этого. Для этого мне нужны все 20 минут и 40 секунд хронометража. Будь у меня бесконечные бюджеты, я бы вставлял по несколько диванных шуток в каждую серию, чтобы они выскакивали в рандомный момент. Но мы должны вкладывать наши деньги и время в сюжет эпизодов.

Зелман также отметил, что как-только «Симпсоны» начали выходить на стриминговых сервисах, зрители стали чаще проматывать заставку. При этом, Сильман пообещал, что иногда «диванные шутки» будут появляться в сериале.