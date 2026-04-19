«Супер Марио: Галактическое кино» собрал $ 740 млн

По итогам третьего уикенда сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» достигли $ 355 млн в США. Картина остаётся лидером проката уже третью неделю подряд — она опережает в местных чартах ленту «Проект «Конец света» и хоррор «Мумия».

В мировом прокате анимационный фильм собрал уже $ 747 млн. Картина ещё в первые выходные окупила свой скромный бюджет в $ 100 млн и продолжает приближаться к миллиардным сборам. Лента также стала самым кассовым фильмом года по итогам второго уикенда.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» повествует о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.