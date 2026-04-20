Вышел полноценный трейлер сериала «Тайный город» с Пересильд и Биковичем

Сериал "Тайный город" - масштабное городское фэнтези по романам Вадима Панова - получил полноформатный трейлер.

© Российская Газета

По сюжету юноша Артем (Олег Савостюк) оказывается втянут в противостояние могущественных древних кланов - Нави, Чуди и Веди, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами.

Роли в сериале исполнили Милош Бикович, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Диана Пожарская, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Денис Шведов, Лео Канделаки и другие.

Режиссеры - Андрей Туманов (Gypsy) и Николай Рыбников ("Трудные подростки"), над сценарием трудились Александр Талал ("Пищеблок"), Маруся Трубникова ("Порт") и Виктория Островская ("Обоюдное согласие").

Дата премьеры будет объявлена позже.