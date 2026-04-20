Бортко никогда не планировал снимать продолжение "Бандитского Петербурга"

Режиссер Владимир Бортко, вопреки слухам, никогда не планировал снимать продолжение или ремейк многосерийного фильма "Бандитский Петербург". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Мне в голову не приходят мысли что-то переснимать. Я снял две части, которыми горжусь. Что касается остального, это дело людей, которые платили за это деньги", - сказал Бортко.

В 2025 году в СМИ появилась информация, что телеканал "РЕН ТВ" планирует снять ремейк "Бандитского Петербурга". Сыгравший одну из главных ролей в фильме Дмитрий Певцов тогда заявил, что возможный ремейк сериала не отвечает современным реалиям.