«Вот это драма!» вновь возглавила кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobussiness, фильм «Вот эта драма!» вновь оказался в лидерах кинопроката России за уикенд. Картина собрала 151,5 млн рублей.

На втором месте «Твоё сердце будет разбито» со сборами в 66,2 млн рублей, на третьем — «Моя собака — космонавт», которой покорились 51,6 млн рублей. Далее идут «Домовёнок Кузя 2» и «Королёк моей любви».

Сюжет картины повествует о паре, которая переживает кризис незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом. Режиссёром и сценаристом «Вот это драма!» выступил Кристоффер Боргли — автор фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем.