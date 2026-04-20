Дэдпул не будет главным героем в новом фильме про героя

Райан Рейнольдс во время интервью рассказал, что прямо сейчас занимается сценарием новой части «Дэдпула». По словам актёра, работа над фильмом кипит, но у него будет важное отличие от остальных лент серии.

Рейнольдс не планирует делать в этой картине Дэдпула главным героем истории. Райан скорее хочет, чтобы он был второстепенным персонажем, который удачно взаимодействует с другими.

Я не думаю, что я когда-нибудь снова сделаю Дэдпула центральным персонажем. Он второстепенный персонаж. Он парень, который отлично смотрится в составе команды.

Информации о том, когда может выйти новый «Дэдпул», пока нет.