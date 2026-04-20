Стартовал четвертый сезон сериала «Извне»

Сегодня на Amazon Prime Video стартовал четвёртый сезон сериала «Извне». Для просмотра доступна первая серия, а всего в сезоне их будет десять.

Сериал «Извне» рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути, — покинуть это место невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.

Главную роль в шоу играет Хэролд Перрино, звезда «Остаться в живых». «Извне» остаётся самым популярным сериалом в истории сервиса MGM+. Продолжение стартует 19 апреля. Сериал уже продлили на пятый сезон.