Увели «Простоквашино»: Андреасяна оставили без новогодней битвы-2027

Выход в середине декабря может позволить фильму «Зима в Простоквашино» заработать и до Нового года, и во время праздников, успев разогнаться в прокате и получить «сарафан», сказал в эфире НСН Роман Исаев.

Перенос премьеры фильма Сарика Андреасяна «Зима в Простоквашино» с 1 января 2027 года на середину декабря – мудрое решение прокатчика, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Ранее было объявлено, что продолжение фильма «Простоквашино» выйдет на экраны кинотеатров 17 декабря. На 1 января 2027 года запланированы премьеры фильмов «Чебурашка 3», «Хоттабыч» и продолжение «Волшебника Изумрудного города». По данным Исаева, фильм Андреасяна тоже изначально стоял на 1 января.

«Он там стоял, но был уведен с этой даты. На мой взгляд, это очень взвешенное и мудрое решение прокатчика. "Атмосфера кино" - уважаемая, профессиональная компания, глубоко понимающий структуру рынка игрок. Поэтому решение увести "Простоквашино" с новогодней даты, непосредственно с 1 января – абсолютно здравое. Если картина действительно зайдет аудитории, она отработает определенную часть потенциала на декабрьских датах, а потом продолжит еще что-то собирать в новогодний период», - отметил эксперт.

Он объяснил, в чем плюсы выходов картин во второй половине декабря.

«Даты второй половины декабря достаточно хороши для семейного контента. И "Ёлки" выходят в последние годы в эти даты, и другие проекты. Это определенный разгон перед новогодней битвой. Если фильмы, вышедшие в эти даты, понравились аудитории и получили лояльный сарафан, они задерживаются в кинотеатрах на период новогодней битвы, получая ограниченное количество сеансов, но с хорошей наработкой. В любом случае, все вместиться в новогоднюю битву не могут», - заключил собеседник НСН.

В четверку самых успешных по сборам фильмов 2026 года входят две картины Сарика Андреасяна. Вышедший 1 января фильм «Простоквашино» на сегодняшний день заработал в прокате 2,432 млрд рублей, а «Сказка о царе Салтане» (премьера состоялась 12 февраля) – 2,098 млрд рублей, отмечает «Радиоточка НСН».