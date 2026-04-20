В Москве состоялась мировая премьера документального фильма «Приграничье»

В Москве в кинотеатре «Октябрь» 19 апреля состоялась мировая премьера документального фильма «Приграничье», снятого во время боёв за Курскую и Белгородскую области.

Кинолента, режиссёром которой выступил Владислав Рытков, вошла в конкурсную программу 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

В центре внимания фильма — жители Курской области, оказавшиеся в условиях близости к зоне военных действий.

Камера фиксирует не только события, но и повседневную жизнь людей, вынужденных адаптироваться к новой реальности: сохранять привычный уклад, работать, воспитывать детей, несмотря на постоянную угрозу.

«Для меня это фильм-реквием по погибшим нашим ребятам. По той цене, которую они платят за наше с вами спокойствие. Несколько лет назад я снял фильм «Я иду домой» об освобождении Бахмута, но там я рассказывал историю, оставаясь за кадром. А здесь попытался пропустить увиденное через себя. Зрители это, надеюсь, почувствовали», — отметил Рытков в разговоре с RG.RU.

Продолжительность картины — 61 минута.