Завершились съемки пятой и последней части «Чудаков»

По данным Deadline, съёмки новой части «Чудаков» завершились. Дату выхода картины пока что не объявили.

Пятая часть франшизы станет заключительной. В ней к своим ролям вернулись Стив-О, Крис Понтиус, Джейсон Акунья, Дэйв Инглэнд и Престон Лэси. В зарубежный прокат «Чудаки: Лучшие и последние» выйдут 26 июня.

«Чудаки» — американская комедийная медиафраншиза, созданная Джеффом Тремейном, Спайком Джонзом и Джонни Ноксвиллом. Она началась с телесериала, который выходил в эфир три сезона на канале MTV с октября 2000 года по август 2001 года. В шоу участвовали девять актёров, которые выполняли трюки и розыгрыши друг друга или публики.