Минкультуры раскрыло данные кинопроката в РФ

Министерство культуры Российской Федерации опубликовало публичную декларацию о российском кинематографе. В нём ведомство раскрыло данные проката в 2025 году: за этот срок в кино сходили около 93,7 млн зрителей, а общие кассовые сборы составили 39 млрд рублей.

В 2026 году в Минкультуры ожидают рост показателей. По планам в кино за 12 месяцев должны будут сходить около 101 млн человек, что приведёт к росту сборов до 42 млрд рублей. Среди драйверов роста указаны в основном семейные картины, включая «Буратино».

В Минкультуры также отметили рост числа кинозалов согласно планам программы модернизации. В 2025 году функционировали 1515 залов, а в 2026 году это число должно увеличиться до 1669 штук.