Корейское кино стало спасением для ММКФ

В программе 48-го Московского международного кинофестиваля не так много значимых картин современных зарубежных кинематографистов первого эшелона. Чудес не бывает, приходится довольствоваться тем, что дают. Дело не только в реалиях текущего момента, но давно утраченной квалификации самого фестиваля. Радуемся тому, что есть, находим жемчужины среди обыденности.

Спасением в непростой ситуации становится кино из Южной Кореи, средний уровень которого высок, и даже работы начинающих режиссеров не подкачали. В основном конкурсе участвует «Зимний свет» Чо Хён-Су, простая и честная история о старшекласснике, ежедневно сопровождающем младшую и непокорную сестру в школу. Мать, одна воспитывающая двоих детей, пытается найти деньги на операцию малолетней дочери, поэтому бремя семейных забот ложится на сына. А ему хочется дышать полной грудью, гулять с девушкой. Его единственная радость — поездка с одноклассниками в Сингапур, но она требует средств. Парень устраивается на работу в отель, убирает комнаты и пребывает на грани уныния.

С его другом творится неладное, происходят страшные вещи, о которых у нас предпочитают не говорить. Разве что на международном кинофестивале все еще нет запретных тем, и в этом смысле ММКФ становится тем, чем он был когда-то, окном в другой мир.

Режиссеру Чо Хён-Су — 30 лет. Он — выпускник Корейской киноакадемии. Его короткометражки участвовали во многих кинофестивалях своей страны, отмечены там призами. Представляя картину, он сказал:

«У меня глубокие познания о России. Я вдохновлялся русской культурой и с большим трепетом приехал в Москву. Я попытался передать чувства, которые сам испытал в юности. Все, что вы увидели, близко корейцу, но я не знаю, насколько понятно иностранному зрителю. Затронутые в фильме проблемы стали у нас обыденными. В такой школе учился я сам, и такую школу я показал в своем фильме».

Заполучить такого мэтра, как Хон Сан-Су, оказалось для ММКФ нереально, но, скорее всего, что и не пытались. Тем более что мировая премьера его новой картины «В тот день, когда она вернулась», состоялась на Берлинале и только теперь прошла в Москве.

В фокусе внимания Сан-Су почти всегда — женщина, достаточно вспомнить названия его картин: «Женщина — это будущее мужчины», «Женщина на пляже», «Ночью у моря одна». Его «Нужды путешественника» следовало бы назвать «Нуждами путешественницы», коей стала Изабель Юппер.

Главная героиня нового фильма, актриса в исполнении Сон Сое-ми, которая после 12-летнего перерыва в карьере снялась у независимого режиссера и теперь на наших глазах в кафе дает три никчемных интервью трем журналисткам. Это разговоры ни о чем, но они — основа для тренинга по актерскому мастерству, которые проходит уже опытная в профессии героиня. Актриса предлагает своим собеседницам пиво, рассказывает о том, как раньше выпивала пару бокалов вина перед сном. Круг тем примерно один и мало связан с фильмом, крутится вокруг ее развода, дочери, диеты. Все происходит как в реалити-шоу, на наших глазах. Четвертой стены не существует.

В основном конкурсе участвует российская картина «Выготский» Антона Бильжо, продолжающего отчаянно работать на ниве авторского кино. Идею нового фильма ему подсказал продюсер Егор Одинцов. Выдающийся ученый, достигший высот в области мировой психологии и педагогики, Лев Выготский стал главным героем этого фильма, напоминающего сон.

В 1934 году, предчувствуя свой ранний уход, он участвует в психоаналитических сеансах у ученицы Фрейда Сабины Шпильрейн (ее сыграла Виктория Исакова). Вместе они пытаются открыть тайну воспитания «нового человека».

Как признались отборщики фестиваля, картину включили в конкурс в последний момент, и она увенчала поиски «большого русского фильма про больших людей и большую историю», который был так необходим ММКФ.

Это не традиционный байопик, скорее фантазия на тему, завершающаяся эксцентрическим танцем Выготского, которого сыграл великолепный актер Сергей Гилев. Среди героев «Выготского» — Сергей Эйзенштейн, Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх, такие же фантомы прошлого, как главный герой, добившиеся максимальных высот в 1920-е и, возможно, по версии авторов, не воспринимавшие свое время как трагическое.

Выготский умирает на наших глазах, так, как не было в действительности.

«Когда мы изучали его биографию, то было ощущение, что он сознательно шел к концу», — сказал Антон Бильжо.

Если кто-то упрекнет авторов картины в том, что они все придумали, то можно напомнить, как в 1925-м на встрече Эйзенштейна с матросами «Броненосца «Потемкин» прозвучали обвинения в том, что все он снял не так. Зато теперь о легендарном корабле знают исключительно благодаря фильму Эйзенштейна.