Раскрыта дата выхода фильма Elden Ring от режиссера «Падения империи»

Студия FromSoftware и кинокомпания A24 раскрыли дату выхода фильма Elden Ring. Экранизация культового экшена выйдет в мировой прокат 3 марта 2028 года и будет снята для формата больших экранов IMAX.

В A24 подтвердили, что работа над картиной уже началась в Шотландии. Главные роли в ленте сыграют Кит Коннор («Под огнём»), Кейли Спейни («Падение империи») и Ник Офферман («Одни из нас»). О чём именно расскажет картина, пока неизвестно.

Режиссёром будущего фильма выступает Алекс Гарленд, постановщик «Падения империи», «Под огнём» и «Программистов». Ранее он называл себя большим фанатом игры FromSoftware и её дополнения Shadow of the Erdtree.