Появились новые кадры предстоящего фильма про суперсолдата-одиночку

В Сети появились новые кадры предстоящего анимационного фильма Rogue Trooper по мотивам одноимённой видеоигры и фантастического комикса про суперсолдата-одиночку. Экранизация создаётся на игровом движке Unreal Engine 5, что уже вызвало критику со стороны зрителей.

Сценарий для Rogue Trooper написал Данкан Джонс, он же выступил режиссёром. Многие знают его как постановщика таких фильмов, как «Варкрафт», «Исходный код» и «Немой».

Выход фильма Rogue Trooper изначально был запланирован на 2025 год, но позже релиз перенесли. Новая дата пока не сообщается — вероятно, лента станет доступна до конца 2026-го.