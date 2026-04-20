Когда покажут первый сезон сериала «Первая ракетка»

Расписание выхода сериала «Первая ракетка» с Данилой Козловским
Уже 30 апреля стартует сериал «Первая ракетка». Спортивное шоу расскажет историю теннисистки Кати, которая вынуждена бросить профессиональный спорт. Она притворяется новичком и ездит на частные корты, где играет на деньги. Её замечает бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников и понимает, что Катя — это его шанс вернуться в мир большого спорта.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. Финал состоится 11 июня.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 30 апреля
- 2-я серия 30 апреля
- 3-я серия 7 мая
- 4-я серия 14 мая
- 5-я серия 21 мая
- 6-я серия 28 мая
- 7-я серия 4 июня
- 8-я серия 11 июня