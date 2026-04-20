Братья Кравчуки сняли фильм о том, как остаться человеком в тюрьме

Помню свое впечатление от романа Андрея Рубанова "Сажайте, и вырастет". Изданная в 2006 году в питерском "Лимбус Пресс" (если не ошибаюсь, за свой счет), эта книга мгновенно завоевала симпатии читателей и стала бестселлером. И у меня было четкое ощущение, что в литературу, откуда ни возьмись, пришел абсолютно свежий писатель. Пришел надолго, как потом и произошло.

Тот год вообще был урожайный. Тогда же в московском "Ad Marginem" вышел роман Захара Прилепина "Санькя", и тоже было ровно такое же ощущение.

Но если Прилепин писал на тему новую и неизвестную, о нацболах, то Рубанов, казалось, пришел на территорию давно освоенную - тюрьма и судьба человека, в нее угодившего. Не говоря уже о Достоевском, Шаламове и Солженицыне, не говоря уже о Дюма и Гюго, об Оскаре Уайльде и других классиках мировой прозы, тема тюрьмы к тому времени была уже капитально освоена мировым кинематографом и породила настоящие шедевры, вроде "Побега из Шоушенка". Куда тут было соваться начинающему автору?

Но Рубанов, как говорится, "сделал это". И суть была даже не в том, о чем это было написано, а как это было написано. В современной литературе появился писатель, который, во-первых, был предельно экономным на слова, с потрясающим чувством ритма, а во-вторых, не стесняющийся самой прямой и откровенной морали.

Последнее обстоятельство было особенно удивительным ввиду того, что произносить моральные суждения в литературе того времени стало чем-то почти неприличным. Но Рубанов, словно оправдывая свою фамилию, этого не стеснялся. И у него выходило не скучно, а здорово и убедительно.

И еще в литературу пришел откровенный оптимист. Не без горечи, не без сомнений, но верящий в человека и в то, что в любой ситуации можно таковым остаться. На воле, в тюрьме - без разницы. Действуй интуитивно, как душа подскажет, - не ошибешься. Везде тебя поймут и примут. Может, не сразу, но в конце концов разберутся. Всюду люди, всюду жизнь.

Молодые режиссеры-дебютанты братья Кравчуки экранизировали книгу Рубанова в фильме под названием "Коммерсант" старательно и с энтузиазмом, будучи явно влюбленными и в сам ее текст, и в личность главного героя - он же автор.

Сыграть его пригласили звездного Александра Петрова. Петров сыграл, как всегда и везде, когда даже сложно сказать, хорошо это или плохо, потому что это всегда Петров, каким мы его привыкли видеть и каким он нигде борозды не испортит. Разве что в своем первом звездном фильме "Гоголь. Начало" он играл как-то иначе, видимо, потому, что он все-таки сыграл Гоголя.

Роль жены главного персонажа досталась Елизавете Базыкиной, уже игравшей с Петровым в сериале "Надвое". В сериале ее роль была куда интереснее - девочки-музыкантши, которую взяли в оборот двое мужчин, взяли, да не сломали. Там был реальный нерв женской судьбы. В "Коммерсанте", к сожалению, актрисе досталась роль сугубо вторичная. Муж делает деньги - она страдает, муж сидит - она страдает, муж выходит из тюрьмы - она встречает. Конечно, даже из такой женской истории можно было сделать что-то, но режиссеры сосредоточились на суровом мужском кино, что вполне отвечало сугубо мужской прозе Рубанова, где женщин мало и они не очень интересны.

Фильм тем не менее получился отличный. Едва ли он займет большое место в истории отечественного кино, но как дебют в полном метре - это очень хорошая заявка. Полный зал вместительного кинотеатра "Мосфильма", где проходила премьера "Коммерсанта", аплодировал стоя и с таким же энтузиазмом, с каким молодые режиссеры делали свое первое большое кино.

Лично меня поразила массовка. Современные режиссеры ею обычно брезгуют. А здесь набитая битком камера "Матросской Тишины" (сто с лишним заключенных в четырех стенах) стала полноценным многоликим героем этого фильма. Причем из этого можно было сделать ужас-ужас (теснота, духота, драки и туберкулез), но режиссеры и здесь не отступили от общего настроения рубановского романа. Даже самые дикие сцены в этом кино не мучают зрителя, а только напоминают о том, что в этой печальной ситуации может оказаться каждый. "От сумы и тюрьмы не зарекайся", - говорят этот роман и этот фильм. И это вроде бы такая простая истина, но кто из нас о ней помнит, по правде говоря.

А помнить-то стоило бы...

И, конечно, нельзя не отметить рэпера Хаски, сыгравшего в этом фильме, пожалуй, ключевую роль "смотрящего" над заключенными. Роль трудную, потому что в ней легко было сфальшивить, как фальшивят режиссеры и вместе с ними актеры, изображая блатных подчеркнуто блатными, со слишком характерными жаргонными словечками и ужимками. Ничего этого и тени нет в том умном и печальном персонаже, которого сыграл Хаски. Именно такой Слава КПСС в романе Рубанова.

В этом фильме нет пустых и лишних сцен, что тоже вполне отвечает рубановской прозе. Ну а то, что режиссеры чуть подправили сюжет и внесли в него одну сентиментальную ноту, которой там не было, так куда без мелодрамы?

Словом, это кино стоит посмотреть. И до прочтения романа, и после него. Но не вместо.