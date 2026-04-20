Вышел тизер мистического сериала «Малахит» от Okko

Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный тизер сериала «Малахит». Мистическое шоу стартует уже скоро, точную дату выхода авторы назовут позже.

Будущий сериал расскажет историю трёх друзей, которые беззаботно проводят лето в небольшом селе Красный Камень. Однажды случайная находка в затопленном карьере меняет всё: магический малахит дарует Роме способность оживлять свои рисунки, но вместе с этим из глубин пробуждается древний дух рудника – Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену.

Главные роли в сериале сыграли Екатерина Темнова («Огонь»), Алексей Родионов («Гатчина. Молчание Сильвии») и Сергей Чикин («Киберпапа»). Режиссёром проекта выступил Александр Богуславский («Встретимся вчера»).