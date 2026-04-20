Фильм «Питер FM» выпустят в повторный прокат

Комедийная драма «Питер FM» выйдет в повторный прокат 1 июня 2026 года — спустя 20 лет после премьеры в кинотеатрах в честь этого юбилея.

Лента Оксаны Бычковой рассказывает историю о ведущей радиостанции в Санкт-Петербурге, которая теряет мобильный телефон на улице. Его находит молодой архитектор, который хочет вернуть гаджет владелице, но никак не может встретиться с ней — зато через звонки налаживает с ней особую связь.

В России и странах СНГ картина собрала 201 млн рублей (более $ 7 млн) — всего в кинотеатрах картину посмотрели 1,6 млн зрителей. Оценка фильма «Питер FM» на агрегаторах составляет примерно 7 из 10.