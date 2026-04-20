Лучшие фильмы на вечер: топ-40 российских и зарубежных картин

Один из простых и приятных способов провести вечер дома — посмотреть хорошее кино. Но что делать, если все популярные фильмы уже просмотрены? «Лента.ру» публикует подборку из 40 захватывающих российских и зарубежных картин разных жанров. И без спойлеров рассказывает об их сюжете и актерском составе.

Зарубежные

«Побег из Шоушенка»

Год: 1994 Жанр: драма, криминал Режиссер: Фрэнк Дарабонт Длительность: 2 часа 22 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 9,1 Рейтинг IMDb: 9,3 В главных ролях: Тим Роббинс, Морган Фриман

Успешный банкир Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) получает два пожизненных срока за убийство жены и ее любовника, но преступления он на самом деле не совершал. Так начинается его путь в тюрьме строгого режима Шоушенк — месте, где человеческая жизнь ничего не стоит, а надежду выбивают при первой возможности. Но Энди не похож на других заключенных: он спокоен, умен и отказывается сдаваться.

Главную опору в тюремном аду Энди находит в лице Эллиса Бойда «Реда» Реддинга (Морган Фриман) — осужденного, который уже 20 лет занимается подпольной торговлей прямо в тюрьме.

«Побег из Шоушенка» — фильм о том, что надежду можно запереть за семью замками, но лишить ее невозможно.

«Форрест Гамп»

Год: 1994 Жанр: драма, мелодрама, комедия Режиссер: Роберт Земекис Длительность: 2 часа 22 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9 Рейтинг IMDb: 8,8 В главных ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Гэри Синиз

Форрест Гамп (Том Хэнкс) с детства привык слышать, что он не такой, как все. Низкий IQ, проблемы с ногами и насмешки сверстников — жизнь с самого начала подкидывает ему испытания. Но у Форреста есть главное оружие: он следует совету мамы и просто бежит вперед, не задумываясь о сложностях. В своем беге он случайно становится звездой американского футбола, героем Вьетнама, чемпионом по настольному теннису и владельцем креветочной империи.

Кроме Форреста, героями этой трогательной истории становятся Дженни Керран (Робин Райт) — первая и единственная любовь в его жизни, а также его командир во Вьетнаме, лейтенант Дэн Тейлор (Гэри Синиз), который учится заново жить после страшной трагедии.

«Джентльмены»

Год: 2019 Жанр: криминальная комедия, боевик Режиссер: Гай Ричи Длительность: 1 час 53 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 Рейтинг IMDb: 7,8 В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Генри Голдинг, Хью Грант

Американский эмигрант Микки Пирсон (Мэттью МакКонахи) построил в Лондоне идеальную наркоимперию. Когда он решает выйти из игры и продать бизнес за баснословные 400 миллионов долларов, все превращается в бандитский хаос. На сделку претендуют сразу несколько сторон: китайская мафия, дерзкий мажор Драй Ай (Генри Голдинг), русские олигархи и даже тренер по самообороне в исполнении Колина Фаррелла.

Этот фильм — Гай Ричи в лучшем его проявлении: остроумные диалоги, стильные костюмы и неожиданные сюжетные твисты.

«Терминал»

Год: 2004 Жанр: мелодрама, комедия Режиссер: Стивен Спилберг Длительность: 2 часа 4 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 Рейтинг IMDb: 7,4 В главных ролях: Том Хэнкс, Кэтрин Зета-Джонс, Стэнли Туччи

Трогательная комедия, снятая оскароносным Стивеном Спилбергом — режиссером фильмов «Индиана Джонс», «Поймай меня, если сможешь», «Спасти рядового Райана» и других. В центре сюжета — наивный путешественник из Кракожии (вымышленной страны в Восточной Европе) по имени Виктор Наворски (Том Хэнкс). Пока он летел в США, на его родине произошел военный переворот — Кракожии больше не существует, а паспорт Виктора и американская виза становятся недействительными.

Единственное, что может сделать Наворски — оставаться в транзитной зоне аэропорта до тех пор, пока не возобновятся обратные рейсы. Виктор плохо говорит по-английски, у него нет денег на еду и понимания, что делать дальше. Постепенно честный и трудолюбивый мужчина находит друзей среди сотрудников аэропорта и пытается построить жизнь внутри терминала.

«1+1»

Год: 2011 Жанр: драма, комедия Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано Длительность: 1 час 52 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9 Рейтинг IMDb: 8,5 В главных ролях: Омар Си, Франсуа Клюзе

Филипп (Франсуа Клюзе) — богатый аристократ, прикованный к инвалидному креслу после парашютной аварии. Дрисс (Омар Си) — молодой парень из неблагополучного района, только что вышедший из тюрьмы. Казалось бы, между ними нет ничего общего. Но Филипп, уставший от жалостливых сиделок, берет Дрисса на работу просто потому, что тот не смотрит на него с сочувствием.

Дрисс вносит в идеальный дом Филиппа хаос, громкую музыку и чувство жизни. А Филипп показывает парню, что за рамками гетто существует другой мир. Смешной, трогательный и жизнеутверждающий фильм, который хочется пересматривать снова и снова.

«Приключения Паддингтона»

Год: 2014 Жанр: семейное кино, комедия, приключения Режиссер: Пол Кинг Длительность: 1 час 35 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 Рейтинг IMDb: 7,6 В главных ролях: Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Салли Хокинс, Николь Кидман

Маленький медвежонок Паддингтон из дремучего Перу приезжает в Лондон — город, о котором мечтал его дядя. С собой у него только чемодан с джемом и записка: «Пожалуйста, присмотрите за этим медведем». На вокзале его случайно встречает семья — мистер Браун (Хью Бонневилль), миссис Браун (Салли Хокинс) и их дети. Они соглашаются предоставить зверьку ночлег, но эта временная мера растягивается на всю жизнь. Очаровательное, уютное и смешное кино про любовь, верность и дружбу, которое можно посмотреть с детьми.

«Дневник Бриджит Джонс»

Год: 2001 Жанр: комедия, мелодрама Режиссер: Шэрон Магуайр Длительность: 1 час 37 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4 Рейтинг IMDb: 6,8 В главных ролях: Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Хью Грант

Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) одинока, переживает о весе, много курит и постоянно пытается сесть на диету. Работает она в издательстве, а в свободное время ведет дневник, куда записывает все свои любовные неудачи и обещания начать новую жизнь. А еще в ее жизни есть два мужчины: циничный босс Дэниел Кливер (Хью Грант) и внезапно ворвавшийся в сердце сдержанный адвокат Марк Дарси (Колин Ферт). Героине придется разобраться, кто ее достоин.

Эта картина стала культовой для всех, кто хоть раз чувствовал себя неуверенно в отношениях. Бриджит — близкая зрительницам, настоящая, не «картонная» женщина, с реальными достоинствами и недостатками.

«Достать ножи»

Год: 2019 Жанр: детектив, комедия, драма Режиссер: Райан Джонсон Длительность: 2 часа 10 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9 Рейтинг IMDb: 7,9 В главных ролях: Дэниел Крейг, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер

Знаменитый писатель детективов Харлан Тромби (Колин Ферт) найден без признаков жизни в своем особняке в ночь после дня рождения. Все выглядит так, будто 85-летний мужчина решил сам уйти на пике славы. Но частный детектив Бенуа Блан (Дэниел Крейг) получает от анонима конверт с деньгами и просьбой разобраться в деле. Вся семья покойного собирается в доме — каждый из наследников что-то скрывает.

Это современный «герметичный» детектив в духе книг Агаты Кристи. Фильм постоянно обманывает зрительские ожидания, переворачивает все с ног на голову и удерживает внимание вплоть до финальных титров.

«Стажер»

Год: 2015 Жанр: комедия, мелодрама Режиссер: Нэнси Майерс Длительность: 2 часа 1 минута Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 Рейтинг IMDb: 7,3 В главных ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй

Один из самых добрых фильмов о том, что свое счастье можно найти в любом возрасте. 70-летний пенсионер Бен Уитакер живет в одиночестве — его жена ушла из жизни, а сын с семьей переехал на другой конец Америки. В один момент он понимает, что больше не может сидеть без дела, и решает устроиться на работу.

Бен приходит на должность стажера в онлайн-магазин модной одежды и пытается влиться в корпоративную жизнь. Пенсионеру, молодость которого прошла без интернета и компьютеров, сложно разобраться в тонкостях новой работы — отсутствие навыков он компенсирует упорным трудом и желанием помочь другим людям.

В это же время глава компании, амбициозная Джулс Остин (Энн Хэтэуэй), проходит через тяжелый период — отношения с мужем складываются сложно, а в бизнесе возникают непредвиденные проблемы. Девушка постепенно привязывается к открытому и доброму Бену — тот помогает ей жизненными советами и относится как к дочери.

«Исчезнувшая»

Год: 2014 Жанр: триллер, детектив, драма Режиссер: Дэвид Финчер Длительность: 2 часа 29 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 Рейтинг IMDb: 8,1 В главных ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис

В день пятой годовщины свадьбы Эми Данн (Розамунд Пайк) бесследно исчезает из роскошного особняка. Ее муж Ник (Бен Аффлек) ведет себя странно и неубедительно — полиция быстро находит улики, указывающие на его вину в пропаже супруги. Кажется, история идет по классическому сценарию: ревность, ссора, убийство. Но правда оказывается куда страшнее и изощреннее любой выдумки.

Фильм Дэвида Финчера, как и все у этого режиссера, затягивает с первых минут и не отпускает до финальных титров. Розамунд Пайк в роли Эми создала один из самых жутких женских образов в истории кино — хладнокровный, гениальный и абсолютно непредсказуемый.

«Шестое чувство»

Год: 1999 Жанр: мистика, триллер, драма Режиссер: М. Найт Шьямалан Длительность: 1 час 47 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 Рейтинг IMDb: 8,2 В главных ролях: Брюс Уиллис, Тони Коллетт, Хейли Джоэл Осмент

Маленький Коул Сер (Хейли Джоэл Осмент) обладает пугающим даром — он видит тех, кто уже ушел из жизни. Они приходят к нему со своими незаконченными делами, пугают и не дают покоя. Детский психолог Малкольм Кроу (Брюс Уиллис) пытается помочь мальчику, хотя сам переживает личную трагедию и сомневается в собственных силах.

«Шестое чувство» держит зрителя в напряжении от начала до конца, а финальный твист в свое время стал одним из самых обсуждаемых в истории кино.

«Шпион»

Год: 2015 Жанр: комедийный боевик Режиссер: Пол Фиг Длительность: 1 час 59 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1 Рейтинг IMDb: 7,0 В главных ролях: Мелисса Маккарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн

Легкая комедия о тяжелой жизни супершпионов. Полная и неуверенная в себе Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) работает в ЦРУ на одной из самых низких должностей, но мечтает о настоящей шпионской карьере. Когда ее начальник, секретный агент Брэдли Файн (Джуд Лоу), проваливает важную миссию, Сьюзан занимает его место — теперь женщина должна выяснить местоположение ядерной бомбы и прервать сделку по ее перепродаже. Купер отправляется в путешествие по всему миру, чтобы выполнить ответственное задание и спасти человечество.

В «Шпионе» много абсурдного юмора и динамичных экшн-сцен — неловкая Сьюзан выполняет секретное задание с присущим только ей обаянием. На экране появляются и другие колоритные персонажи: избалованная миллионерша Рейна Боянова (Роуз Бирн) и лучший (по его собственному мнению) супершпион Рик Форд (Джейсон Стэйтем).

«Величайший шоумен»

Год: 2017 Жанр: мюзикл, биография, мелодрама Режиссер: Майкл Грэйси Длительность: 1 час 45 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6 Рейтинг IMDb: 7.4 В главных ролях: Хью Джекман, Мишель Уильямс, Зак Эфрон, Зендея

Сказочная и очень красивая история о жизни Финеаса Тейлора Барнума (Хью Джекман) — человека, который создал первые цирковые шоу.

Барнум с юных лет мечтает о славе и признании. Он хочет дарить людям радость и зарабатывать деньги на людском любопытстве, однако его абсурдные идеи не пользуются успехом. Все меняется, когда предприниматель находит странных людей, которых общество считает «уродами», и решает создать собственное шоу с их участием.

Фильм о зарождении мирового шоу-бизнеса частично основан на реальных событиях — но создатели «Величайшего шоумена» добавили в картину много ярких музыкальных номеров и сделали саму историю более фантастической. Лента рассказывает о пути к мечте, важности семьи и о том, как сохранить себя в погоне за успехом.

«Прочь»

Год: 2017 Жанр: детектив, триллер, ужасы Режиссер: Джордан Пил Длительность: 1 час 44 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2 Рейтинг IMDb: 7,8 В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер

Фильм, который понравится любителям напряженных и необычных триллеров. «Прочь» удостоился премии «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий».

Крис Вашингтон (Дэниэл Калуя) — обычный темнокожий парень из США, работающий фотографом. Его девушка Роза (Эллисон Уильямс) приглашает Криса познакомиться с родителями. Молодой человек сильно переживает, ведь родители Розы относятся к так называемой «белой элите» и живут в уединении в шикарном загородном доме. Он все же принимает приглашение возлюбленной и приезжает, чтобы познакомиться с семьей — но ощущение, что что-то не так, не покидает его. Постепенно события начинают принимать по-настоящему пугающий оборот.

«Прочь» держит в напряжении до самого финала, а разгадка детективной истории оказывается еще страшнее, чем кажется в начале просмотра.

Обратите внимание, что возрастное ограничение фильма — 18+. Некоторые сцены могут показаться слишком тяжелыми и жестокими

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

Год: 2020 Жанр: романтическая комедия, мелодрама, фантастика Режиссер: Макс Барбаков Длительность: 1 час 30 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 Рейтинг IMDb: 7,4 В главных ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж. К. Симмонс, Питер Галлахер

Нестандартное переосмысление фильма «День сурка» — картина о двух молодых людях, застрявших в одном дне.

Влюбленная пара планирует отметить свадьбу неподалеку от небольшого американского города Палм-Спрингс. Подготовка к церемонии идет полным ходом, но парень одной из подружек невесты Найлз (Энди Сэмберг) не торопится принять в ней участие. Целый день он проводит у бассейна, где расслабляется и выпивает, однако вечером все же произносит трогательную речь в честь молодоженов.

Подход Найлза к жизни поражает старшую сестру невесты Сару (Кристин Милиоти) — молодые люди уходят со свадьбы, чтобы провести время наедине. По случайному стечению обстоятельств Сара заходит в загадочную пещеру, а утром понимает, что на календаре все еще 9 ноября, день свадьбы.

«Быстрее пули»

Год: 2022 Жанр: комедийный боевик Режиссер: Дэвид Литч Длительность: 2 часа 6 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7 Рейтинг IMDb: 7.3 В главных ролях: Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри

Красочный, необычный и местами очень смешной боевик от Дэвида Литча — режиссера второго «Дэдпула». Потрясающий актерский состав во главе с нестареющим Брэдом Питтом.

Наемник по кличке Божья коровка (Брэд Питт) садится в высокоскоростной поезд, который едет из Токио в Киото. У него достаточно простая задача — киллер должен выкрасть чемодан, наполненный деньгами, и выйти на ближайшей остановке. Несмотря на кажущуюся простоту задания, Божья коровка не в восторге от предстоящей миссии — он уверен, что на работе его преследует полоса невезения.

Опасения подтверждаются, когда наемник случайно знакомится с другими пассажирами поезда. Оказывается, что весь состав заполнен профессиональными киллерами — каждый из них преследует свои цели, а кто-то и вовсе очень хорошо знаком с Божьей коровкой.

«Убийство в Восточном экспрессе»

Год: 2017 Жанр: детектив, криминал, драма Режиссер: Кеннет Брана Длительность: 1 час 54 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9 Рейтинг IMDb: 6,5 В главных ролях: Кеннет Брана, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Джуд Лоу, Джонни Депп

Роскошный поезд «Восточный экспресс» застревает в снежных заносах посреди безлюдной горной местности. Пассажиры — богатые и знаменитые люди, каждый со своим скелетом в шкафу. Ночью в купе находят без признаков жизни американского миллионера Рэтчетта (Джонни Депп), на его теле — масса ножевых ранений. Расследование берет на себя знаменитый сыщик Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) с безупречными усами и еще более безупречной логикой.

Экранизация культового романа Агаты Кристи радует глаз шикарными костюмами и видами заснеженных Альп. Кеннет Брана создал образ Пуаро не менее точный, чем легендарный актер Дэвид Суше в классическом сериале про этого бельгийского сыщика.

«Претенденты»

Год: 2024 Жанр: спортивная драма, мелодрама Режиссер: Лука Гуаданьино Длительность: 2 часа 11 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0 Рейтинг IMDb: 7.0 В главных ролях: Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея

Драма, в которой личные взаимоотношения переплетаются со спортивным азартом. Потрясающая операторская работа, сочные цвета и гипотонический саундтрек. Эротическое напряжение, которое возникает между героями картины, физически ощущается даже через экран.

2019 год. Карьера преуспевающего теннисиста Арта Дональдса (Майк Фейст) находится на спаде. Его жена и личный тренер Таша (Зендея) предлагает уставшему от спорта Арту принять участие в не самом престижном турнире ATP Challenger. Завоевав главную награду, Дональдсон сможет вновь поверить в себя и заиграет как прежде.

План кажется идеальным, пока Дональдсоны не узнают, что в соревновании принимает участие их давний знакомый. За победу в ATP Challenger сражается Патрик Цвейг (Джош О’Коннор) — бывший лучший друг Арта, который, к тому же, раньше встречался с Ташей. Патрик серьезно настроен на победу и готов буквально на все, чтобы обойти конкурента.

«Каскадеры»

Год: 2024 Жанр: комедийный боевик, мелодрама Режиссер: Дэвид Литч Длительность: 2 часа 6 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1 Рейтинг IMDb: 6.8 В главных ролях: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уоддингэм

Еще один комедийный экшен-проект от Дэвида Литча, который стоит посмотреть. Смешная и остроумная картина прославляет одну из самых недооцененных кинопрофессий — каскадеров.

Один неудавшийся трюк стоил профессиональному каскадеру Кольту Сиверсу (Райан Гослинг) и здоровья, и карьеры, и личной жизни. Разочаровавшийся в себе мужчина ушел из профессии, расстался с возлюбленной Джоди (Эмили Блант) и начал работать обычным парковщиком. Серые будни закончились, когда Сиверс получил внезапный звонок от продюсера из Австралии.

Оказалось, что его бывшая девушка-оператор снимает свой первый фильм в качестве режиссера, и хочет видеть Кольта на площадке. Каскадер тут же бросил все дела и отправился на другой конец планеты. Однако прибыв на место, Сиверс выяснил, что Джоди совершенно не рада его приезду.

Правда на личную драму нет времени. Съемки под угрозой срыва: звездный актер Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон), который играет главную роль в картине Джоди, бесследно исчез.

«Микки 17»

Год: 2025 Жанр: научная фантастика, комедия Режиссер: Пон Джун-хо Длительность: 2 часа 19 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9 Рейтинг IMDb: 7.0 В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Марк Руффало, Тони Коллетт

Остроумный и насквозь сатирический сай-фай от Пона Джуна-хо — автора оскароносных «Паразитов». Актерский бенефис Роберта Паттинсона, который играет сразу двух главных героев — причем диаметрально противоположных по характеру.

Чтобы сбежать от долгов на Земле, обычный парень по имени Микки Барнс (Роберт Паттинсон) решает присоединиться к опасной космической миссии. Команда колонизаторов под руководством эксцентричного политика Кеннета Маршалла (Марк Руффало) отправляется на Нифльхейм — далекую ледяную планету, которая может стать новым домом для землян.

На борту космолета Барнс выполняет необычную функцию. Он — так называемый «расходник»: после смерти парня его сознание каждый раз загружается в новое тело. Жуткая рутина ломается, когда семнадцатая версия Микки чудом остается в живых. Пришедший в себя Микки-17 встречается с новым Микки-18, который уже занял место предшественника.

Российские

«Я худею»

Год: 2018 Жанр: комедия Режиссер: Алексей Нужный Длительность: 1 час 42 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9 Рейтинг IMDb: 6,5 В главных ролях: Александра Бортич, Ирина Горбачева, Евгений Кулик, Роман Курцын

«Я худею» — мотивационная и веселая история о том, как важно принимать себя со всеми недостатками.

Главная героиня Аня Куликова (Александра Бортич) работает кондитером, любит вкусную еду и своего молодого человека Женю (Роман Курцын). Однако Женя недоволен внешним видом девушки: из-за ее лишнего веса он стесняется знакомить ее с друзьями, а в итоге и вовсе бросает.

Аня не готова так просто сдаться — она решает похудеть, чтобы вернуть возлюбленного. На встрече клуба анонимных обжор Аня знакомится с позитивным Колей (Евгений Кулик) — герои решают вместе бороться с лишним весом.

Однако даже после того, как Ане удается вернуться в форму, она не чувствует себя счастливой. Девушка осознает, что внутренние изменения гораздо важнее внешних, и с помощью Коли решает наладить жизнь.

«Громкая связь»

Год: 2019 Жанр: комедия Режиссер: Алексей Нужный Длительность: 1 час 36 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0 Рейтинг IMDb: 6,6 В главных ролях: Анастасия Уколова, Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Мария Миронова, Камиль Ларин

Еще одна картина Алексея Нужного, в этот раз — с участниками «Квартета И». «Громкая связь» основана на итальянском фильме «Идеальные незнакомцы», однако российская адаптация выглядит самобытно и оригинально. Этим картина обязана «квартетчикам» — они добавили в оригинальный сюжет свои фирменные ироничные разговоры о жизни.

По сюжету компания старых друзей встречается в загородном доме, чтобы приятно провести время. Чтобы разнообразить досуг, герои решают сыграть в необычную игру: они должны отвечать на входящие звонки на громкой связи, а также вслух зачитывать все полученные сообщения. Изначально игра напоминает безобидную шалость, но чем больше времени проходит, тем больше тайн приходится раскрывать героям.

«Серебряные коньки»

Год: 2020 Жанр: мелодрама, приключения Режиссер: Михаил Локшин Длительность: 2 часа 16 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 Рейтинг IMDb: 7,1 В главных ролях: Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Юра Борисов

«Серебряные коньки» — первый российский фильм, права на который приобрел американский стриминговый сервис Netflix. Это сказочная история любви, события которой разворачиваются в рождественском Петербурге в самом конце XIX века.

Матвей (Федор Федотов) — бедный сын простого фонарщика, который получил в наследство старинные коньки. Матвей работает доставщиком — он катается по замерзшим петербургским каналам, чтобы быстрее выполнять работу. Однажды Матвей встречает дочь важного чиновника Алису (Софья Присс). Девушке не нравится ее привилегированная жизнь — она мечтает стать известным химиком.

Между молодыми людьми вспыхивают чувства, но они — представители разных сословий и поэтому не могут быть вместе. Однако Матвей и Алиса не собираются отпускать друг друга — за свое счастье и мечты они будут бороться до конца.

«Пальма»

Год: 2021 Жанр: приключения, семейный Режиссер: Александр Домогаров мл. Длительность: 1 час 50 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 Рейтинг IMDb: 6,9 В главных ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин и овчарка Лили

Трогательная история, которая никого не оставит равнодушным. Овчарка по кличке Альма вынуждена расстаться с хозяином Игорем Польским (Ян Цапник), который улетает за границу — собаку не пускают на борт, потому что Польский потерял ее ветеринарную справку. Потерянная овчарка прячется на территории аэропорта и каждый день встречает прилетающие самолеты, надеясь, что на одном из них вернется хозяин.

Однажды в Москву прилетает девятилетний Коля (Леонид Басов) — после гибели матери он отправляется жить к отцу-пилоту Вячеславу (Виктор Добронравов). В аэропорту мальчик встречает собаку (по ошибке он начинает звать ее Пальмой) и решает помочь ей дождаться своего хозяина. В основу фильма легла реальная история, которая произошла в аэропорту «Внуково» в середине 1970-х.

Кстати, в 2025 году у картины появился сиквел — в нем к семье Лазоревых и овчарке Пальме присоединился медвежонок по кличке Мансур.

«Сто лет тому вперед»

Год: 2024 Жанр: научная фантастика, приключения Режиссер: Александр Андрющенко Длительность: 2 часа 22 минуты Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6 Рейтинг IMDb: 6.0 В главных ролях: Даша Верещагина, Константин Хабенский, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Юра Борисов

Современная интерпретация советской классики. Приятный визуал и мощный каст: в картине сыграли Александр Петров, Константин Хабенский, а также звезды оскароносной «Аноры» Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Новые приключения Алисы Селезневой настолько понравились зрителям, что создатели фильма уже решили превратить «Сто лет тому вперед» в полноценную франшизу.

Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) — обычный старшеклассник, живущий в Москве образца 2024 года. Алиса Селезнева (Даша Верещагина) — тоже самая обычная школьница, только вот живет она в 2124 году. Ее мать Кира (Виктория Исакова) исчезла после столкновения с опасными космическими пиратами — Алиса готова на все, чтобы вернуть ее.

Тем временем Коля обнаруживает загадочный предмет в кабинете школьной учительницы Маргариты Степановны. Кажется, этот объект позволяет путешествовать во времени — прикоснувшийся к нему Коля внезапно переносится на 100 лет вперед. Школьник даже не подозревает, что стал обладателем космиона — могущественного артефакта, за которым охотится командир пиратов Глот (Юра Борисов) и его сообщник Весельчак У (Александр Петров).

