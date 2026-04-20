Названа дата премьеры сериала «Кузя. Путь к успеху»

Телеканал ТНТ раскрыл дату премьеры сериала «Кузя. Путь к успеху». Спин-офф знаменитого «Универа» с Виталием Гогунским начнёт выходить уже 4 мая в 20:00 по местному времени — в первый сезон войдёт 15 эпизодов.

Сюжета шоу расскажет историю героя, который после громкого ухода из университета возвращается в Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень. Однако в тени развивается интрига – антагонист пытается использовать Кузю в своих целях и разрушить колхоз ради продажи земли под строительство платной трассы.

Вместе с Виталием Гогунским в сериале также снялись Анатолий Кот («Универ. Молодые»), Ника Вигель («Триггер»), Денис Бузин («Универ. 15 лет спустя»), Евгения Капралова («Родные») и другие актёры. Сейчас по вселенной «Универа» также выходит проект «15 лет спустя».