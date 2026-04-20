Что известно о четвертом сезоне аниме «Магическая битва»

26 марта на зарубежных стримингах вышла финальная серия третьего сезона «Магической битвы» — популярного аниме-сериала от студии Mappa. Изначально планировалось, что сюжетную арку «Смертельная миграция» экранизируют в рамках третьей части шоу, но создатели приняли решение выпустить продолжение в качестве полноценного четвертого сезона. «Лента.ру» выяснила, когда четвертый сезон «Магической битвы» может выйти на экраны и какие персонажи в нем появятся.

Главное о сериале

Оригинальное название: Jujutsu Kaisen.

Возрастное ограничение: 18+.

Жанр: фэнтези, боевик, сёнэн.

Дата премьеры первого сезона: 2 октября 2020.

Количество сезонов: 3 + 1 полнометражный фильм.

Количество серий: 71.

Длительность одной серии: 24 минуты.

Студия: Mappa.

Режиссеры: Пак Сон-ху, Рехэй Такэсита, Синго Ямасита и другие.

На какой манге основано: «Магическая битва» Гэгэ Акутами.

Адаптация сценария: Хироси Сэко.

Оценки «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.5.

«Магическая битва» — официально признанное самое просматриваемое аниме в мире. В центре его сюжета — подросток, который внезапно стал одержим сильнейшим древним демоном, и теперь маги хотят использовать его в борьбе со злом.

Фэнтези-сериал основан на одноименной манге автора и иллюстратора Гэгэ Акутами. В Японии манга выходила с 2018 по 2024 год: всего был напечатан 31 том, это 276 глав. Что касается аниме, то его премьера состоялась в 2020 году и к 2026-му вышло три сезона и один полнометражный фильм-приквел. На данный момент экранизировано 180 глав или 20 томов, то есть примерно две трети всей манги.

Дата выхода 4-го сезона

Первый сезон «Магической битвы» выходил в 2020-2021 годах, в том же 2021-м вышел фильм-приквел. Второй сезон показали в 2023-м, а третий — в 2026-м. Изначально предполагалось, что третий сезон разделят на две части и в нем будет более 20 эпизодов, как в первых двух.

Однако 26 марта, в день премьеры финала третьей части, создатели аниме анонсировали полноценный четвертый сезон. В нем продолжится экранизация арки «Смертельная миграция». Поскольку для третьего сезона были адаптированы тома с 17-го по 20-й, можно предположить, что в четвертом сезоне фанаты увидят экранизацию частей 21-24 — на этом арка «Смертельная миграция» заканчивается.

Учитывая промежуток между датами релиза первых трех сезонов, а также факт загруженности студии Mappa (в разработке у нее параллельно находятся масштабные «Адский рай» и «Человек-бензопила), ждать премьеры четвертого сезона «Магической битвы» стоит в 2027-2028 году.

Примерно в этом же промежутке ожидается релиз продолжения «Адского рая», а чуть раньше — «Человека-бензопилы».

Сюжет

Первый сезон

Юджи Итадори — обычный японский старшеклассник. У него нет родителей, он живет с дедушкой и ходит в местный клуб оккультизма — просто для того, чтобы его не заставляли участвовать в соревнованиях от школы.

Однажды друзья Юджи по клубу приносят на занятия сморщенный палец, завернутый в бинт, и распечатывают его. Из пальца вырывается древнее проклятие и Юджи, чтобы сдержать его, глотает артефакт. Выясняется, что гниющий палец принадлежит древнему демону Сукуне: Юджи становится его сосудом.

По правилам магического мира, Итадори должны казнить, но его спасает самый сильный маг из ныне живущих и учитель из Токийского магического колледжа Сатору Годжо. Он предлагает использовать Юджи для сбора остальных пальцев Сукуны и только когда мальчик поглотит их все, расправиться с ним, заодно уничтожив демона.

Основа мира «Магической битвы» — проклятая энергия, что-то вроде маны. Магам проклятая энергия нужна, чтобы накладывать свои техники — у каждого они индивидуальны. Объекты, которые впитывают в себя проклятую энергию, становятся проклятыми предметами. В основном маги противостоят проклятым духам — существам, воплощенным из человеческих страхов и страданий. Духи тоже наделены проклятой энергией и владеют техниками.

Юджи поступает в Токийский магический колледж знакомится там с Мегуми Фушигуро, членом старинного рода Зенин, и Нобарой Кугисаки. Вместе подростки сражаются с духами и осваивают магические техники.

Фильм «Магическая битва 0»

Приквел к истории Юджи — история третьекурсника Токийского колледжа Юты Оккоцу.

В детстве у Юты была подруга Рика. Однажды ее прямо на глазах у Юты сбила машина. Мальчик, не осознававший тогда своей магической силы, невольно превратил Рику в проклятого духа. Рика стала оберегать стеснительного Юту и нападать на агрессивных одноклассников. Когда маги поняли, что Оккоцу может быть опасен для общества, его приговорили к казни. Юту, как и Юджи, спас Сатору Годжо: он устроил мальчика в магический колледж.

Тем временем Сугуру Гето, бывший одноклассник и лучший друг Сатору, собрал армию проклятых духов, чтобы напасть на Токио и уничтожить как можно больше горожан.

Гето верил, что мир создан для магов, а не для людей, и поэтому хотел избавиться от человечества.

Пока Сатору и другие сильные маги боролись с духами, сам Сугуру отправился в колледж, чтобы напасть там на Юту и его друзей. В итоге Оккоцу с помощью Рики победил, дух не достался Гето, а самого Сугуру казнил Сатору Годжо.

Второй сезон

Второй сезон разделен на две части: первая — о школьных годах Сатору Годжо и Суругу Гето, вторая — адаптация сюжетной арки «Инцидент в Сибуе». По сути, в обеих частях в центре внимания находится именно Сатору.

«Прошлое Годжо»

Эта арка — приквел всей истории «Магической битвы». В центре сюжета — Сатору и Сугуру, одноклассники по Токийскому колледжу и лучшие друзья.

Им поручено охранять Рико Аманай — школьницу, которая должна стать сосудом для бессмертного существа Тенгена. Сугуру проникается к ней симпатией и начинает сомневаться в необходимости жертвы, а Сатору тратит все свои магические силы на охрану девочки.

В итоге Рико погибает от руки Тоджи Фушигуро — наемного киллера и отца Мегуми, одноклассника Юджи. В финале Сатору побеждает Тоджи, и тот напоследок просит Годжо присмотреть за его сыном (так, собственно, Мегуми и попадает в колледж).

После случившегося с Рико Гето разочаровывается в человечестве, решает очистить мир от людей и становится мастером проклятий. Годжо же остается верен магическому сообществу. Их пути окончательно расходятся.

«Инцидент в Сибуе»

Тело казненного Гето не уничтожили, поэтому им и всеми его техниками (а главное — манипуляцией проклятыми духами) завладел древний злой маг Кендзяку. Вместе с союзниками он атакует район Сибуя в центре Токио: их цель — запечатать Годжо в «тюремном царстве» (специальном артефакте, из которого нельзя выбраться) и таким образом изменить баланс сил в мире.

Арка «Инцидент в Сибуе» — это масштабная и напряженная битва магов с проклятыми духами.

После очередного поединка Юджи осознает, что не может уберечь своих друзей и простых горожан от гибели, и впадает в отчаяние. Контроль над его телом захватывает Сукуна: он расправляется и с врагами, и с обычными людьми, устраивая настоящую бойню, а затем возвращает контроль Итадори.

Осторожно: спойлеры! «Инцидент в Сибуе»: итоги

После окончания битвы в Сибуе магическое сообщество выносит четыре решения:

считать Гето живым и возобновить его смертный приговор;

исключить Годжо из сообщества магов как соучастника инцидента;

приговорить к казни директора колледжа Ягу Масамичи;

возобновить приговор Юджи.

Третий сезон

Кендзяку запускает «Смертельную миграцию» — кровавую битву по принципу «все против всех». Таким образом он хочет принудить жителей Японии эволюционировать и в конце концов слиться воедино с бессмертным Тенгеном. По идее, проклятая энергия, высвобождаемая во время игры, должна двигать силовой барьер: со временем он накроет всю страну и лишит людей индивидуальности.

В центре событий — Юджи, Мегуми и Юта. Им предстоит сразиться с мощными противниками и обойти сложные и запутанные правила игры, чтобы в конце концов помочь Сатору Годжо.

Что будет в четвертом сезоне

Если первая половина арки «Смертельная миграция» была посвящена Юджи, Мегуми и Юте, то в центре внимания во второй части окажутся одноклассница Юты Маки Зенин, сводный брат Юджи и наполовину проклятый дух Чосо, второкурсник Токийского колледжа Панда, сводная сестра Мегуми Цумики и бывший студент колледжа Кинджи Хакари (появился только в третьем сезоне).

Кроме того, в продолжении покажут несколько магов, перерожденных проклятыми духами, раскроют сущность Цумики и способность Сукуны менять сосуды. А если в четвертом сезоне и вправду до конца экранизируют «Смертельную миграцию», то в финале нас ждет возвращение Сатору Годжо.

Основные персонажи

В четвертом сезоне, вероятно, в центре внимания окажутся следующие герои.

Юджи Итадори — главный герой «Магической битвы», студент Токийского колледжа и сосуд демона Сукуны. Очень сильный физически юноша, который к тому же очень быстро осваивает техники. Добрый и сострадательный, готов жертвовать собой ради других.

— главный герой «Магической битвы», студент Токийского колледжа и сосуд демона Сукуны. Очень сильный физически юноша, который к тому же очень быстро осваивает техники. Добрый и сострадательный, готов жертвовать собой ради других. Мегуми Фушигуро — одноклассник Юджи, потомок клана Зенин. Владеет техникой «Десяти теней» — может призывать шикигами (духов) из своей тени. Хладнокровный и рассудительный, но заботится о близких.

— одноклассник Юджи, потомок клана Зенин. Владеет техникой «Десяти теней» — может призывать шикигами (духов) из своей тени. Хладнокровный и рассудительный, но заботится о близких. Сукуна — древний демон, известный как «Король проклятий». Чрезвычайно могущественен, владеет множеством проклятых техник, жестокий и высокомерный. Завладевает телом Юджи Итадори в моменты его отчаяния или слабости.

— древний демон, известный как «Король проклятий». Чрезвычайно могущественен, владеет множеством проклятых техник, жестокий и высокомерный. Завладевает телом Юджи Итадори в моменты его отчаяния или слабости. Кендзяку — древний маг, живущий сотни лет за счет пересадки своего мозга в чужие тела. Организатор «Смертельной миграции», стремится насильно эволюционировать человечество через слияние с Тенгеном.

— древний маг, живущий сотни лет за счет пересадки своего мозга в чужие тела. Организатор «Смертельной миграции», стремится насильно эволюционировать человечество через слияние с Тенгеном. Кинджи Хакари — бывший студент Токийского магического колледжа и участник «Смертельной миграции». Обладает высоким уровнем проклятой энергии, хороший тактик.

— бывший студент Токийского магического колледжа и участник «Смертельной миграции». Обладает высоким уровнем проклятой энергии, хороший тактик. Чарльз Бернард — начинающий мангака, зарубежный маг. Владеет уникальной проклятой техникой, связанной с гравитацией.

— начинающий мангака, зарубежный маг. Владеет уникальной проклятой техникой, связанной с гравитацией. Панда — оживленный проклятый труп, уникальная разработка директора Масамичи Яги. Второкурсник Токийского магического колледжа, добродушный и веселый. В теле Панды три ядра, позволяющие менять боевые формы.

— оживленный проклятый труп, уникальная разработка директора Масамичи Яги. Второкурсник Токийского магического колледжа, добродушный и веселый. В теле Панды три ядра, позволяющие менять боевые формы. Хадзиме Касимо — один из сильнейших магов прошлого, возрожденный Кендзяку в ходе «Смертельной миграции». Специализируется на техниках, связанных с электричеством.

— один из сильнейших магов прошлого, возрожденный Кендзяку в ходе «Смертельной миграции». Специализируется на техниках, связанных с электричеством. Маки Зенин — член клана Зенин, не обладает проклятой энергией, но компенсирует это невероятной физической силой и мастерством в обращении с проклятым оружием.

— член клана Зенин, не обладает проклятой энергией, но компенсирует это невероятной физической силой и мастерством в обращении с проклятым оружием. Наоя Зенин — высокопоставленный член клана Зенин, амбициозный и жестокий, стремится к власти внутри клана. Сильный боевой маг.

— высокопоставленный член клана Зенин, амбициозный и жестокий, стремится к власти внутри клана. Сильный боевой маг. Хаганэ Дайдо — перерожденный боец из прошлого, искусный фехтовальщик. В отличие от остальных участников «Смертельной миграции», не имеет проклятой энергии или техник. Тем не менее его мастерство настолько велико, что он способен видеть души неодушевленных предметов и ощущать проклятия.

— перерожденный боец из прошлого, искусный фехтовальщик. В отличие от остальных участников «Смертельной миграции», не имеет проклятой энергии или техник. Тем не менее его мастерство настолько велико, что он способен видеть души неодушевленных предметов и ощущать проклятия. Рокудзюси Миё — маг, специализирующийся на техниках контроля и иллюзий.

— маг, специализирующийся на техниках контроля и иллюзий. Фумихико Такаба — неудавшийся комик, сильный маг, способный воплощать в реальность то, что он считает смешным. Хитрый и изворотливый, предпочитает манипулировать противниками.

— неудавшийся комик, сильный маг, способный воплощать в реальность то, что он считает смешным. Хитрый и изворотливый, предпочитает манипулировать противниками. Хана Курусу — человеческий сосуд древнего мага Ангела, жившего в эпоху Хэйан (VIII-XII века). Ее главная цель в игре — искоренить воплощенных магов и уничтожить Сукуну, чтобы исправить нарушение цикла жизни и смерти.

— человеческий сосуд древнего мага Ангела, жившего в эпоху Хэйан (VIII-XII века). Ее главная цель в игре — искоренить воплощенных магов и уничтожить Сукуну, чтобы исправить нарушение цикла жизни и смерти. Тэнген — бессмертное существо, поддерживающее барьер вокруг магических школ. Практически не вмешивается в события напрямую, но его существование критично для мира магов. Кендзяку хочет использовать силу Тенгена для глобальной эволюции человечества.

— бессмертное существо, поддерживающее барьер вокруг магических школ. Практически не вмешивается в события напрямую, но его существование критично для мира магов. Кендзяку хочет использовать силу Тенгена для глобальной эволюции человечества. Чосо — проклятый дух особого уровня, наполовину человек. Сводный старший брат Юджи. Владеет техникой манипуляции кровью — может создавать кровавые копья и контролировать чужую кровь. Осознав родство с Итадори, встал на сторону магов.

— проклятый дух особого уровня, наполовину человек. Сводный старший брат Юджи. Владеет техникой манипуляции кровью — может создавать кровавые копья и контролировать чужую кровь. Осознав родство с Итадори, встал на сторону магов. Юки Цукумо — маг особого уровня, обладает колоссальным запасом проклятой энергии. Свободолюбива, презирает бюрократию магического сообщества.

— маг особого уровня, обладает колоссальным запасом проклятой энергии. Свободолюбива, презирает бюрократию магического сообщества. Цумики Фушигуро — сводная сестра Мегуми, находилась в коме после атаки проклятого духа, но во время «Смертельной миграции» стала заложницей Кендзяку.

— сводная сестра Мегуми, находилась в коме после атаки проклятого духа, но во время «Смертельной миграции» стала заложницей Кендзяку. Ёродзу — древний маг, возрожденная Кендзяку и преданная ему. Владеет техникой «Строительства» — может создавать любые объекты из проклятой энергии (броню, оружие, конструкции).

