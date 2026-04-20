Вышел трейлер фильма ужасов «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке»

Кинокомпания «Пионер» представила трейлер фэнтези-хоррора «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке». Фильм ужасов начнут показывать в российских кинотеатрах с 21 мая.

© Чемпионат.com

Лента позиционируется как мрачное переосмысление известной сказки, в которой хрустальные туфельки служат оружием, а фея-крёстная оставляет за собой след из жертв.

Режиссёром фильма выступила Луиза Уоррен. Главные роли в «Проклятии Золушки: Кровь на туфельке» исполнили Келли Райан Сэнсон, Крисси Ванна, Лоурен Бад, Наташа Тосини и Даниэль Скотт.