Стартовали съемки продолжения «Супермена»

Режиссёр Джеймс Ганн объявил о старте съёмок второго «Супермена». Эта часть работы над новым фильмом будет проходить остаток весны и почти всё лето — до конца августа.

© Чемпионат.com

Ганн также поделился первым фото с площадки — вероятно, это съёмки сцены с Лексом Лютором в заключении.

© Соцсети

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». К роли Человека из стали, само собой, вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.