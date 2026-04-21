В Москве прошёл закрытый показ фильма RT «Обратный отсчёт», снятого Стивеном Сигалом.

Картина рассказывает о гибели тысяч невинных людей из-за неверных решений Запада и растущих противоречий между странами.

«На самом деле этот фильм — о выживании человеческой расы. Я чувствую, что мы всё ближе к третьей мировой войне», — сказал Сигал.

На показе были известные журналисты, политики и представители киноиндустрии, среди них Владимир Соловьёв, Виктор Бут и Стивен Мао — президент американской кинокомпании Studio Mao.

«Я так рада, что наш вклад, вклад RT и RT.Док в этот фильм довольно большой... После этого фильма я поняла, что у нас теперь есть в нашем документальном цеху тяжёлая артиллерия», — заявила руководитель RT.Док Екатерина Яковлева.

В ближайшее время фильм увидят все желающие.