Травмирующий фестиваль. Почему сейчас снимают кино о болевых точках?

Нынешний ММКФ очень уж травмирующий, в том смысле, что о травмах здесь - чуть ли не четверть всех отобранных фильмов. О чем сами их создатели говорят даже с какой-то гордостью. Корейский режиссер Чо Хён-Су, представляя на днях фильм "Зимний свет" из конкурсной программы, признавался:

"В этом кино я пытался передать те чувства, эмоции, которые сам испытывал в юные годы".

А юные годы у него, похоже, были не сахар, в фильме много болевых точек Кореи - нищие, живущие по иронии рядом с богатыми, несовершенная система образования, суицид среди подростков…

Фильм Чо Хен-Су тоже про подростка, мечтающего жить как обычный школьник, но каждый день он вынужден отвозить в школу, а потом забирать домой свою младшую сестру Ын-со, не слышащую на одно ухо. Когда он узнает, что ради нее его семья собирается переехать в другой район, то решает подать заявку на участие в международной программе по обмену, надеясь отправиться в менее проблемный мир… Что делает парень, которому срочно нужны деньги на поездку? Находит работу. В мотеле. Все? Хэппи-энд? Вряд ли - новые травмы лишь отдаляют его от намеченной цели.

И все же надежда в фильм есть. Иначе бы это было не кино, а набор депрессивных эпизодов…

Американский режиссер и сценарист Дж. Митчелл Джонсон попытался с помощью кино проработать травму поколения. Фильм, который он снимал 14 лет, "Возвращение домой" - в конкурсной программе документального кино 48-го Московского Международного кинофестиваля. В центре здесь - старейшина индейского племени кашиа помо, который вместе с двумя соплеменниками отправляется в путь, чтобы добиться возвращения своих земель после 170 лет лишения собственности из-за геноцида коренных народов Калифорнии.

"Это история про возвращение земли и травму поколений", - не перестает повторять Дж. Митчелл Джонсон.

Фильм внимания заслуживает. В конце концов, перед нами реальность. И люди, готовые бороться за то, что им прописано самой судьбой.

Российские кинематографисты попытки вылечит травмы поколений тоже не отстают, но есть и те, кто сжимает свои запросы к вселенной до истории об одной семьи. Тому пример - фильм "Хрупкость. Выдумщица", участвующий в конкурсе "Русские премьеры".

Герои - Рената и Эдуарда. Аннотация гласит:

"Во время беременности Ренаты в поведении девушки начинают прослеживаться странные изменения, а после рождения сына героиня замечает, что вовсе не чувствует эмоциональной связи с ребенком".

Знакомо? Мы ровно об этом читаем каждый день в бесконечных блогах тех, кто называет себя психологами. И не только у них.

"Это фильм о послеродовой депрессии, как с ней справляться, какие есть выходы, а они всегда есть из такой ситуации. - Говорит режиссер Ксения Зуева. - Мы очень глубоко рассматриваем и показываем причины возникновения этой депрессии и борьбу с ней. В нашей истории мы проживаем весь опыт чувств, флешбэков, инсайтов вместе с главной героиней".

"Хрупкость. Выдумщица" - далеко не первая попытка наших кинематографистов экранизировать пост по популярной психологии. Но, пожалуй, впервые на представление фильма на престижном кинофестивале создатели пригласили профессора и врача. Грань между искусством и медициной была стерта окончательно.

"Действительно, беременность является сложным периодом жизни, ведь это колоссальная нагрузка на организм - как на физическое тело, так и на душевное состояние. - говорил в зрительном зале врач Кирилл Костюков. - Когда в процессе беременности и родов возникают какие-то флешбэки из прошлого, которые могут запустить вот эти негативные механизмы…"

И все же, какое это отношение имеет к искусству игрового кино? Может быть, обо всем этом стоило снять документалку, блог, записать лекцию?

Но речь в фильме не только о депрессии, мы видим здесь главное - чудо рождения ребенка. И это то, ради чего точно стоит снимать кино. Актриса Дарья Екамасова, сыгравшая в фильме акушерку, рассказывает:

"Я провела много часов с самым лучшим врачом Натальей Клименченко. Я была на приемах и видела все. Именно она была прообразом моей героини, и мне было очень интересно это сделать актерски. Я, наверное, впервые в ее кабинете поняла, что такое быть женщиной".

Остается порадоваться за Дарью Екамасову…

А кино наверняка разойдется по блогам, найдет своих зрительниц. И, допускаю, кому-то поможет справиться с депрессией. Значит - все не зря.