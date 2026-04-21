В России снимут фильм о «настоящем» Сталине

Бывший депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко приступает к съемкам фильма о советском вожде Иосифе Сталине, сообщает ТАСС.

Он заявил, что работал над сценарием 15 лет, но до сих пор задумку воплотить в жизнь не удавалось. Кинематографист хочет передать в картине свои прошлые высказывания о том, что Сталин является «самой оболганной личностью XX века».

«Главная художественная — и, я бы даже сказал, политическая — задача, которую мы перед собой ставим, — развенчать миф о товарище Сталине, который формировался на протяжении долгого времени, начиная с ХХ съезда КПСС», — указал Бортко.

На данном съезде в 1956 году первый секретарь ЦК партии Никита Хрущев в секретном докладе резко раскритиковал Сталина, обвинив его в массовых репрессиях, сосредоточении власти в одних руках, провалах в начале войны и создании культа собственной личности.

Режиссер заявил, что собирается показать вождя «не хорошим и не плохим», а таким, каким он «был на самом деле». Бортко отметил, что Сталин практически с нуля построил государство и закончил период правления созданием атомной бомбы.