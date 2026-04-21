Начались съемки фильма по аниме-франшизе «Гандам»

Netflix начал съёмки фильма по аниме-франшизе «Гандам». Сколько они продлятся, пока сказать трудно. Наверняка это займёт не менее нескольких месяцев.

Режиссёром и сценаристом выступит Джим Микл, шоураннер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами». Ранее в каст вошли Сидни Суини, Ноа Сентинео, Сиори Куцуна и другие.

«Гандам» — научно-фантастический проект с мехами, в котором основное место занимают гигантские боевые роботы. Это мультимедийная франшиза, которая началась с аниме-сериала «Мобильный воин Гандам» в 1979 году. Весной 2021 года Legendary Entertainment объявила о работе над фильмом «Гандам».