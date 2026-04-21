Неоновый жар «Гуру»: почему «новые проповедники» властвуют в цифровом мире

При оценке фильма у нормального зрителя главный критерий: было интересно или нет? Мне смотреть французский "Гуру" было интересно, что, честно говоря, в нынешнем кинорепертуаре бывает нечасто.

Интересно - потому что актуально. Среди сонма киносказок и улетевших в космос фэнтези вдруг появляется фильм о том, что всех касается здесь и сейчас: о так называемых инфлюэнсерах. О самодеятельных властителях дум, собирающих возле компьютерных мониторов, планшетов и смартфонов миллионы доверчивых поклонников. О блогерах, которые чем дальше, тем больше подменяют всю профессиональную жизнь - науку, медицину, искусствоведение, журналистику. И о том, какую опасность для общества представляют такие гуру - ничего не знающие, ничему не учившиеся, но предприимчивые, наделенные харизмой и потому вызывающие доверие.

Герой фильма Матье Вассёр - самый популярный коуч Франции, в переполненной аудитории он дает людям, нуждающимся в психологической поддержке, семинары по успешному личностному развитию. Его лицо знакомо каждому, оно на обложках журналов. Он уверен в себе и транслирует эту уверенность своим слушателям: все в ваших руках, нужно только сделать глубокий вдох и поверить в себя, в свои возможности. Его вулканическая энергия передается в зал и доводит экзальтированную публику до состояния, близкого массовой истерике - она же, если хотите, подобие катарсиса.

Фильмы режиссера Яна Гозлана ("Черный ящик") - почти всегда путешествие на дно человеческой натуры, раскрытие подноготных пропастей в его сознании. Для героя "Гуру" этот путь начнется с сенатского расследования нового явления жизни - влияния на нее таких самопровозглашенных менторов, манипулирующих массами. На первом же заседании выяснится, что человек, преподающий миллионам премудрости личностного успеха, не имеет на это морального права: он сам никогда ничему всерьез не учился. У него нет не только диплома о высшем, но и аттестата о среднем образовании. Но он против любого государственного регулирования такого уровня "образовательных программ". Смотря картину, мы неизбежно вспомним о наших отечественных гуру, у которых из университетов за плечами разве что какие-нибудь телешоу, а из элементов харизмы только зашкаливающая самовлюбленность. И что массовый успех предприимчивой глупости, благодаря интернету обретшей огромную аудиторию, - верный признак деградации общества. Фильм активно перекликается с нашим собственным опытом и обещает быть захватывающим.

В роли Матье - Пьер Нинэ, после "Графа Монте-Кристо" ставший суперзвездой. Его герой неглуп, у него гипнотический взгляд и недюжинная способность заводить толпу. На него работает верная ему команда: подбирает возможных собеседников в зале и готовит на них досье: гуру на сцене будет выглядеть прозорливцем, видящим людей насквозь и знающим все их психологические сломы. Эмоционально накаленные сцены обработки кудесником завороженной публики - из самых впечатляющих в фильме. Да и перед сенатским комитетом герой выглядит уравновешенным: прекрасно владеет собой, у него в запасе веские аргументы. Но первые признаки надлома уже чувствуются: он знает непрочность своей позиции. Драматического накала они достигнут в сценах с братом (Кристоф Монтене), который наблюдал неумеренные амбиции Матье с раннего детства и прекрасно знает все о фальши и коммерческой ценности его гуманистических деклараций. Высокопарные тирады Матье о миссии помогать людям для него лишь припудривают истинную цель его ремесла: деньги и еще раз деньги. Нарабатывая форму для своих проповедей, Матье неутомимо совершенствует свое тело, принимает ледяные ванны, дружит с тренажерами, но не с людьми. Исторгаемые им со сцены пыл и жар отдают неоновым свечением. У него есть хорошо просчитанная артистическая сноровка, но нет сочувствия.

Жаль, что от заявленной на старте темы воздействия таких гуру на толпу и распада общественного сознания, готового слепо верить любому проповеднику, режиссер плавно перейдет к живописно поданным злоключениям и терзаниям героя. И сильно сыгранная сцена его публичного диалога с молодым человеком - Жюльеном (Антони Бажон), таящим в себе больную память об отце-садисте, - получит продолжение в неряшливо прописанном эпизоде с кровавой развязкой у него в доме: в отсутствии зрителей и телекамер всесильный гуру окажется позорно беспомощным перед реальной бедой, что будет проиллюстрировано прямолинейно и потому неубедительно. Склонность авторов к поверхностной иллюстративности заставляет их усугубить характер героя, конечно же, его тяжелым детством, проведенном в нищете и голоде, так что его нынешняя цепкость к деньгам получает как бы психологическое обоснование. Мелодраматические обстоятельства новой "черной полосы" жизни посыплются на героя мощным потоком, назревавшая социальная драма превратится в триллер о распаде личности в момент, когда свершается мечта всей жизни - американский коллега, знаменитый коуч Петер Конрад (Холт Маккэллани) пригласит Матье в Лас-Вегас в свое популярнейшее шоу.

При всех своих противоречиях фильм, безусловно, интересен. Тем, что заставляет думать об интеллектуальном наполнении нового этапа нашей жизни. И встречей с отличными актерами, среди которых Пьер Нинэ с блеском подтвердил свой звездный статус.