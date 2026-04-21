В Москве пройдет фестиваль Правильного кино

В кинотеатре «Поклонка» стартует VI международный фестиваль Правильного кино. Он продлится с 21 по 28 апреля.

© Вечерняя Москва

В программе 67 картин: игровые, документальные, анимационные, полнометражные и короткометражные. Это фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия.

Конкурсные фильмы будет оценивать международное жюри, председателем которого стал российский актер и режиссер Владимир Грамматиков.

Основной фестивальной площадкой станет Музей Победы, также показы пройдут более чем на тысяче площадок по всей стране.

Фильмом открытия фестиваля станет лента «Я стану капитаном» режиссера Дарьи Беднарской — история о 12-летнем Ване, который за спасение людей получает путевку в детский центр «Океан», сбегает оттуда, чтобы найти отца, а находит самого себя. Премьерный показ представит съемочная группа.

Также в рамках фестиваля будут показаны фильмы «Двое в одной жизни, не считая собаки», «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца», «Тайна адмирала Ушакова».

Фестиваль Правильного кино проводится с 2022 года. За это время более полмиллиона зрителей посмотрели 220 фильмов в 77 регионах России и за рубежом. В этом году показы пройдут не только в музеях и школах России, но и в Русских домах в Германии, Анголе, Болгарии, Индии, Мьянме, Канаде, Мексике, Швеции, Франции.

Все показы в рамках фестиваля бесплатные по предварительной регистрации.