Фильм по роману Милли Бобби Браун снимет режиссер «Король говорит!» Том Хупер

По данным Deadline, режиссёром фильма по книге звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун выступит Том Хупер, снявший в том числе ленту «Король говорит!».

Первый роман актрисы получил название «Девятнадцать шагов», он вышел в 2023 году. Это роман о Второй мировой войне, основанный на воспоминаниях бабушки Браун.

Книга, написанная Браун в соавторстве с Кэтлин Макгерл, рассказывает о Нелли Моррис, 18-летней девушке, живущей в районе Бетнал-Грин в Восточном Лондоне. На протяжении всей книги Нелли преодолевает трудности военного времени, в том числе угрозу бомбардировок, систему талонов и эмоциональные потрясения, связанные с разлукой с близкими.

Дату выхода ленты пока не объявили.