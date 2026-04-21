Обнародован трейлер криминального сериала «Приговор» с Антоном Васильевым

Онлайн-кинотеатр «Кион» представил дебютный трейлер сериала «Приговор». Криминальный проект стартует уже 1 мая на стриминге, после чего он выйдет на телеканале НТВ.

Шоу расскажет историю Саввы — он выходит на свободу, проведя в тюрьме больше 20 лет за убийство, которого не совершал. Сперва герой намерен завязать с криминалом, однако его шантажируют и втягивают в местные разборки. Савва отправляется мстить обидчикам, не зная всей правды о собственном прошлом.

Главные роли в сериале сыграли Антон Васильев («Сводишь с ума»), Игорь Верник («Золотое дно») и Григорий Верник («Игры»). Режиссёром выступил Денис Карышев («Киллер»).