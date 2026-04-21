Как фильму «Сектор Газа» поможет хейт в адрес Кологривого

Владимир Щегольков заявил НСН, что герой Никиты Кологривого будет отличаться от того, как это было в тизере, образ будет гораздо ближе к Юрию Клинских.

Режиссер фильма о лидере группы «Сектор Газа» Владимир Щегольков в интервью НСН заявил, что волна хейта в адрес исполнителя главной роли Никиты Кологривого помогла создателям еще больше приблизиться к образу Юрия Хоя.

Группа «Сектор Газа» сообщила, что основной цикл съёмок фильма о Юрии Хое стартовал. А исполнитель главной роли Никита Кологривый в программе «На кону» рассказывал о волне хейта, которая обрушилась после выхода трейлера. Актер признался, что раньше не слушал «Сектор Газа» и до сих пор только изучает творчество Хоя. Щегольков заверил, что авторы прислушиваются ко всем замечаниям фанатов.

«Была не только волна хейта, была и волна популярности. Я сейчас натыкаюсь на фрагменты нашего ролика-тизера в разных соцсетях, он просто вирусится. Мы поняли, что проект нужен и проект хотят. А что касается Кологривого, это хорошо, мы сделали для себя выводы, подтянули героя сейчас ближе к его каноническому образу, к самому Юрию Клинских. Мы очень плотно работаем с его семьей, с фан-клубом. У нас герой Никиты Кологривого будет отличаться от того, как это было в тизере, будет гораздо ближе к Юрию Клинских. Мы приблизились к его манере, интонации… Никита Кологривый – не только великолепный актер, но и заметная личность. Это то, что его объединяет с экранным героем, поэтому все очень здорово», - признался он.

По его словам, картина будет интересна не только фанатам группы, хотя акцент и сделан на музыкальные номера.

«Конечно, от нас ждут прекрасных песен, наша картина пронизана музыкой Хоя, музыкальными номерами в разном виде, кусочки танцевальных номеров есть. Для этого мы все и делаем. Людям, которые мало знают Хоя, будет интересно узнать его биографию, его удивительную жизнь. А его фанаты еще раз переживут эти песни. Мы делаем, если можно так сказать, многоразовое кино, не «посмотрели и забыли», а картину, которая будет жить и существовать в нашей культуре», - отметил он.

Также он объяснил, почему фильм нельзя сравнивать с другими байопиками.

«Фильм про группу «Руки вверх» - это прекрасная картина, но нас ждет что-то принципиально новое. Наша картина про другую музыку, которая диктует другой сюжет и даже другой жанр. У нас будет веселое, доброе и яркое кино. Это современный, позитивный панк-рок, чтобы можно было смотреть семьей. Нас нельзя будет сравнить с кем-то, у нас просто свой путь и решение. У Хоя была непростая жизнь, крутость героя в том, как он проходит непростые моменты. Конечно, драматическая составляющая будет, но мы победим», - заключил собеседник НСН.

Справиться с ролью Юрия Хоя актеру Никите Кологривому поможет его талант и умение перевоплощаться, заметил в разговоре с НСН лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков.