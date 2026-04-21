Появился русский трейлер фильма «Колония»

Кинокомпания «Уорлд Пикчерз» представила дублированный трейлер фильма «Колония» — новой работы Ёна Сан-хо, режиссёра «Поезда в Пусан». Лента официально выйдет в России уже 18 июня — картину отложили на три недели.

Видео доступно во VK-канале Уорлд Пикчерз. Права на видео принадлежат «Уорлд Пикчерз».

По сюжету фильма из лаборатории вырывается смертельно опасный вирус, который вызывает жуткие мутации и превращает людей в кровожадных зомби. Группа выживших оказывается заблокирована в торговом центре, где начинается настоящий кошмар.

Мировая премьера ленты состоится на 79-м Каннском кинофестивале в середине мая. Главные роли в ленте сыграли Чон Джи-хён («Ромашка»), Ку Гё-хван («Побег из Могадишо») и Чи Чхан-ук («Императрица Ки»). Озвучит картину студия Flarrow Films, которая работала над дубляжом «Человека-бензопилы: История Резе» и «Выходом 8».