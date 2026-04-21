Сиквел «Практической магии» с Буллок и Кидман получил первый трейлер

В Сети появился первый и довольно насыщенный тизер-трейлер романтической комедии "Практическая магия 2" (Practical Magic 2) с обладательницами премии "Оскар" Николь Кидман и Сандрой Буллок.

© Российская Газета

На этот раз сестрам-ведьмам Оуэнс предстоит помочь детям Салли (Буллок), которые только начали открывать магические способности, однако уже втянулись в опасную историю, связанную с происхождением семейной силы.

Роли в фильме исполнили Мэйси Уильямс ("Игра престолов", 18+), Джои Кинг ("Притворство"), Ли Пейс ("Хоббит") и Шоло Маридуэнья ("Синий жук").

К образам эксцентричных тетушек вернулись Стокард Чэннинг ("Бриолин") и Дайан Уист ("Эдвард Руки-ножницы"), хит Гарри Нилсона Coconut (1971) также на месте.

Режиссером выступила Сюзанна Бир, ранее работавшая и с Кидман ("Отыграть назад"), и с Буллок ("Птичий короб").

В мировой прокат лента выйдет 18 сентября.